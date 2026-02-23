Queda poco tiempo: Fecha límite para pagar el control vehicular en Puebla y aprovechar descuento en la tenencia

Si eres propietario de un vehículo con placas del estado de Puebla, este 2026 tienes un compromiso fiscal que no debes dejar pasar: el pago del derecho de control vehicular. Sin mencionar que, de hacerlo a tiempo, podrás disfrutar de un descuento del 100% en el pago de la tenencia y tener "todo en regla".

De acuerdo con el portal oficial de trámites de Ventanilla del Gobierno de Puebla, este trámite es obligatorio para quienes circulan por el territorio, además de que debe realizarse en el primer trimestre del año.

¿Cuánto cuesta el control vehicular en Puebla este 2026?

Para este ejercicio fiscal, el control vehicular en Puebla cuesta 700 pesos para prácticamente todos los tipos de unidades. Este monto representa un ligero incremento con respecto al año anterior y está establecido dentro de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla 2026.

Además, el pago regular y el estar al corriente con tus obligaciones (sin adeudos por fotomultas o impuestos anteriores) es uno de los requisitos para obtener la exención del 100 % en la tenencia vehicular, un impuesto que normalmente se calcula con base en el valor del vehículo.

Fecha límite para hacer el pago del control vehicular y tener descuento en la tenencia

La fecha límite para realizar el pago del control vehicular sin recargos y con derecho a la condonación total de la tenencia es el 31 de marzo de 2026. Pasado ese día, perderás el beneficio fiscal y deberás cubrir también el impuesto de tenencia correspondiente, además de posibles sanciones por pago extemporáneo.

Autoridades locales han recomendado a los contribuyentes no dejar el trámite para los últimos días, ya que suele incrementarse la demanda en los portales de pago y oficinas recaudadoras, lo que puede causar demoras o contratiempos.

¿Cómo hacer el pago del control vehicular en Puebla este 2026?

El trámite puede realizarse de forma presencial o en línea. Si lo haces en persona, debes acudir a las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración o a los Centros Integrales de Servicios (CIS), donde te entregarán la orden de cobro y podrás efectuar el pago.

Si prefieres una opción más cómoda, también puedes pagar en línea a través del portal oficial del Gobierno de Puebla, ingresando tus datos de placa y realizando el pago con tarjeta de crédito o débito. Una vez realizado el pago, podrás descargar tu comprobante fiscal electrónico y verificar que tu vehículo esté al corriente.

