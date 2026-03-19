En Nuevo León no todos pagan igual: mientras la verificación de autos diesel vale $450, esto cuesta para los de gasolina

Para circular sin contratiempos, en Nuevo León conviene revisar costos y obligaciones del trámite ambiental: la verificación de autos diesel tiene una tarifa mayor, lo que marca la diferencia para miles de conductores este 2026 en la entidad.

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¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Nuevo León 2026?

Los automóviles particulares con motor a gasolina o gas pagan $330 pesos por la verificación vehicular en Nuevo León. La tarifa es fija, aplica para el año en curso y cubre la evaluación técnica y ambiental del vehículo.

Para los carros con motor diesel, el costo asciende a $450 pesos. La diferencia responde al tipo de diagnóstico que cada motor requiere, ya que los parámetros de emisiones y funcionamiento no son idénticos entre ambas tecnologías.

¿Qué pasa si no verificas tu auto en Nuevo León?

Circular sin verificación en Nuevo León expone al conductor a una multa de hasta $1,924 pesos. La autoridad puede aplicarla durante cualquier operativo de tránsito en vías del estado.

Más allá de la sanción económica, este trámite es un requisito indispensable para gestionar otros procedimientos vehiculares a futuro. Además, su cumplimiento contribuye a reducir las emisiones contaminantes en el aire de la zona metropolitana.

La medida en Nuevo León impacta a dueños de autos que deben cumplir con la verificación este año.|Yael Toribio/adn40

Requisitos para la verificación vehicular en Nuevo León 2026

Para acudir al centro de verificación, el propietario debe cumplir con una serie de condiciones previas. Dos aspectos son indispensables: ser residente del municipio de Nuevo León y presentar identificación oficial vigente.

Documentos y condiciones requeridos:

Ser residente del municipio de Nuevo León

del municipio de Nuevo León Llevar el vehículo a inspección y valoración física

El auto no debe tener deuda vehicular pendiente

vehicular pendiente Identificación oficial del propietario

del propietario Tarjeta de Circulación de Nuevo León vigente

Multas pagadas en Monterrey (si aplica)

La Tarjeta de Circulación debe estar vigente y al corriente al momento de la cita. Sin este documento en regla, el trámite no es posible.