Tenencia vehicular 100% gratis en Querétaro: solo estos autos pueden obtener el beneficio en 2026

La tenencia gratis en Querétaro es una realidad para quienes cumplan con el refrendo vehicular en el plazo oficial; solo estos autos pueden obtenerla según las reglas del programa Tenencia CERO, un beneficio 100% en 2026 que el gobierno estatal puso en marcha para aliviar el gasto de los ciudadanos.

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¿Qué vehículos califican para la Tenencia CERO en Querétaro?

El apoyo cubre a vehículos particulares registrados en el estado, siempre que su propietario pague el refrendo dentro del primer trimestre marcado por la autoridad. Esa condición abre la puerta a la exención para personas físicas durante 2026 en Querétaro.

También entran los autos nuevos y usados que se inscriban en el Padrón Vehicular de Querétaro dentro de 2026, siempre que respeten el resto de las reglas oficiales. El programa fija además un valor máximo de 800 mil pesos por unidad.

La autoridad limita la tenencia gratis a vehículos con registro estatal vigente, obligaciones locales cubiertas y refrendo pagado entre enero y marzo, por lo que motocicletas no aparecen dentro del alcance informado oficial.

Requisitos indispensables para no pagar tenencia en 2026

El primer paso fue el pago del refrendo vehicular entre enero y marzo de 2026, dentro del plazo que el gobierno de Querétaro definió bajo la campaña "Si refrendo, Querétaro avanza". Sin ese pago oportuno, el beneficio no aplica.

Requisitos del programa Tenencia CERO:

Pago del refrendo vehicular entre enero y marzo de 2025

Inscripción vigente en el Padrón Vehicular Estatal

Vehículos nuevos o usados dados de alta del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026

Estar al corriente en contribuciones y obligaciones fiscales estatales

Valor del vehículo igual o menor a 800 mil pesos

Beneficios adicionales del programa en Querétaro

La exención de la tenencia no es el único incentivo. El programa también otorga un seguro vehicular gratuito a quienes cumplan con todos los requisitos dentro de los tiempos establecidos por las autoridades estatales.

Otro incentivo relevante es el descuento en multas por verificación vehicular, de hasta 50 por ciento. Querétaro apuesta por un esquema de recompensas que premia el cumplimiento fiscal con beneficios concretos y directos para el bolsillo del conductor.