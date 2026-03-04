Estas placas ya están obligadas a realizar la verificación vehicular desde marzo y el reloj empieza a correr

El calendario de verificación vehicular en Jalisco continúa avanzando y, con la llegada de marzo, un nuevo grupo de automovilistas entra en el periodo obligatorio para cumplir con este trámite ambiental: aquellos con placa con terminación 3.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, este sistema busca controlar las emisiones contaminantes de los vehículos que circulan en el estado.

Calendario de verificación vehicular en Jalisco

El programa estatal Verificación Responsable establece un calendario anual basado en el último número de la placa. Este esquema permite distribuir el flujo de vehículos durante el año y evitar saturaciones en los centros de verificación.

El calendario funciona de la siguiente manera:

Enero – febrero: placas terminación 1

Febrero – marzo: placas terminación 2

Marzo – abril: placas terminación 3

Abril – mayo: placas terminación 4

Mayo – junio: placas terminación 5

Julio – agosto: placas terminación 6

Agosto – septiembre: placas terminación 7

Septiembre – octubre: placas terminación 8

Octubre – noviembre: placas terminación 9

Noviembre – diciembre: placas terminación 0

Esto significa que durante marzo los vehículos con placas terminación 3 deben agendar su cita y realizar la prueba de emisiones dentro del periodo correspondiente.

Cuánto cuesta la verificación vehicular en Jalisco

El costo de la verificación depende de si el conductor realiza el trámite dentro del periodo asignado por el calendario.

Los precios oficiales son:

500 pesos si se realiza dentro del periodo correspondiente

si se realiza dentro del periodo correspondiente 550 pesos si se realiza fuera del periodo asignado

No obstante, durante 2026 algunos conductores pueden acceder a este trámite sin costo adicional. El beneficio aplica para quienes paguen el refrendo vehicular y posteriormente agenden su cita en la plataforma oficial, ya que el pago anual incluye el derecho a la verificación.

Requisitos para realizar la verificación vehicular

Para agendar y completar el proceso, los conductores deben proporcionar algunos datos básicos del vehículo en el sistema de citas.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Número de placas del vehículo

Número de serie o VIN

Datos del propietario del automóvil

Pago del refrendo vehicular si se desea acceder a la verificación gratuita

Cita previa en la plataforma oficial del programa

Una vez programada la cita, el vehículo debe acudir al verificentro donde se realiza la revisión de emisiones contaminantes, con el objetivo de confirmar que el automóvil cumple con los límites establecidos.

Multas por no realizar la verificación

Las autoridades estatales recuerdan que este trámite es obligatorio para los vehículos registrados en Jalisco. El programa busca mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación generada por el parque vehicular.

No cumplir con la verificación dentro del periodo asignado puede derivar en sanciones económicas. Las multas pueden alcanzar entre 20 y 25 UMAs, lo que equivale a más de $2,000 pesos, además de que el conductor deberá realizar posteriormente el trámite pendiente.

