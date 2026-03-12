Autopistas y carreteras en Jalisco con bloqueos hoy jueves 12 de marzo

Como cada mañana antes de salir de casa, es fundamental conocer el estado del tránsito en autopistas, carreteras y calles para calcular el tiempo que tomará llegar a destino. Este jueves 12 marzo de 2026, el estado de Jalisco presenta distintos cortes y bloqueos que pueden provocar demoras y afectar tus horarios.

Acceso restringido: estos vehículos no podrán circular por Avenida López Mateos Sur

Esta mañana, la Policía Vial de Jalisco anunció que restringía la circulación por la avenida López Mateos Sur de vehículos de carga pesada en la que ingresan por el Circuito Metropolitano Sur de 6:00 a 9:00 horas. El objetivo de esta medida es agilizar el tránsito en hora pico en una de las arterias más transitadas del Área Metropolitana de Guadalajara.

En la avenida López Mateos Sur actualmente se están realizando obras de reencarpetamiento y mantenimiento, lo que provoca reducción de carriles y tráfico intenso hacia el norte.

Como parte de la estrategia para agilizar los traslados en Avenida López Mateos Sur, restringimos la circulación de vehículos de carga pesada que ingresan por el Circuito Metropolitano Sur, de 6:00 a 9:00 horas.#PolicíaVial#LaPolicíaDeJalisco

Accidente fatal en la carretera Guadalajara-Morelia

Un accidente fatal en la carretera Guadalajara-Morelia provocó el cierre parcial de la vía en Tlajomulco. El propietario de una funeraria perdió la vida tras colisionar su unidad contra un tráiler a la altura del kilómetro 40.

El lamentable choque ocurrió en el tramo comprendido entre el Macrolibramiento y el ingreso al municipio. La carroza fúnebre transportaba un cuerpo con destino a Zacoalco de Torres para labores de embalsamamiento al momento del impacto, lo que complicó las maniobras de rescate y peritaje.

Tránsito lento en Periférico: choque frente al Estadio Akron de Chivas

Un accidente sobre el Anillo Periférico, justo frente al Estadio de las Chivas de Guadalajara, genera complicaciones en la movilidad de Zapopan. El incidente bloquea parcialmente los carriles centrales en el sentido que conduce hacia la Avenida Vallarta.

La Policía Vial de Jalisco confirmó que no se registraron personas lesionadas tras la colisión. Sin embargo, la acumulación de vehículos y las maniobras para retirar las unidades siniestradas han reducido drásticamente la velocidad promedio de tránsito en este punto estratégico del norponiente.

¡Atención Chivahermanos! Si vas al Estadio Akron debes tener esto en cuenta

El próximo sábado 14 de marzo, las Chivas de Guadalajará recibirán a Santos Laguna por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga MX y todos los aficionados del Rebaño Sagrado que acudan al Estadio Akron deberán tomar en cuenta el aviso que publicó hoy la Policía Vial de Jalisco para no sufrir demoras y contratiempos.

El mensaje de las autoridades de tránsito en sus redes sociales oficiales advierte:



Cierre del ingreso Siglo XXI.

Entrada para aficionados por Circuito JVC.

Ingreso para asistentes a palcos por Avenida del Bosque.

Habilitación de contraflujo en esta última vía.

Preferentemente utiliza Mi Macroperiférico.

¿Acudirás a un partido de fútbol o concierto próximamente en el @EstadioAKRON?



