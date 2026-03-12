Cambiaría la credencial del INE: Estas serían las variaciones, nuevos datos y la fecha para tramitarla

El Instituto Nacional Electoral (INE) perfila cambios en el modelo de la credencial para votar que se emitirá entre 2026 y 2031. La propuesta, que ya fue avalada por la Comisión del Registro Federal de Electores, plantea incorporar nuevos elementos de identificación y seguridad en el documento más utilizado por los ciudadanos en México.

El proyecto aún no está aprobado de manera definitiva, pues deberá discutirse y votarse en el Consejo General; de avalarse, se implementaría un nuevo modelo de credencial con más datos biométricos y campos opcionales de identidad.

#BoletínINE | Perfila INE avalar la incorporación de nuevos elementos a la Credencial para Votar.https://t.co/W3GIun3ApB pic.twitter.com/sNAriDXYRA — @INEMexico (@INEMexico) March 10, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué cambios tendría la nueva credencial para votar del INE?

De acuerdo con el comunicado oficial del Instituto Nacional Electoral, el nuevo modelo de la credencial para votar 2026-2031 busca fortalecer la seguridad y funcionalidad del documento mediante la incorporación de información adicional y mejoras tecnológicas.

Entre los cambios propuestos destacan:



Inclusión de dos minucias dactilares (datos biométricos de huellas)

(datos biométricos de huellas) Integración del domicilio en el código QR de alta densidad

de alta densidad Campo opcional de identidad de género autopercibida

autopercibida Autoidentificación indígena o afromexicana

Posibilidad de inscribir un pueblo indígena no registrado en el catálogo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Además, se plantea actualizar los códigos QR con infraestructura criptográfica más robusta para verificar la autenticidad del documento, lo que permitiría validar la identidad tanto en instituciones públicas como privadas, como bancos, servicios de salud o dependencias gubernamentales.

Además, algunos de los nuevos datos —como la identidad de género o la autoidentificación indígena— serían voluntarios y declarativos, por lo que cada persona decidiría si desea que aparezcan en su documento.

Alertan por fraudes por escaneo de QR, te decimos cómo protegerte

¿Las personas tendrán que cambiar su INE si se aprueban los cambios?

Una de las dudas que surge ante esta propuesta es si los ciudadanos deberán renovar su credencial actual, aunque no haya vencido. Hasta ahora, el proyecto en el INE no establece que exista una obligación inmediata de cambiar la credencial vigente una vez que se aprueben los cambios.

El nuevo modelo se aplicaría principalmente a las credenciales que se tramiten una vez que entre en vigor el esquema 2026-2031, es decir, cuando los ciudadanos acudan a renovar o solicitar por primera vez su identificación.

La consejera electoral Carla Humphrey Jordan explicó que el nuevo modelo busca convertir la credencial en un documento “más seguro, confiable y útil”, alineado con estándares internacionales de identificación.

Así va el proceso dentro del Consejo General del INE

Por ahora, la Comisión del Registro Federal de Electores únicamente aprobó enviar el proyecto al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que es el órgano encargado de tomar la decisión final.

Mientras tanto, las credenciales actuales continúan siendo válidas para votar y para identificarse en trámites oficiales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.