¿Se suspenden las citas? INE activa home office y jornada de vacunación por caso de sarampión

El Instituto Nacional Electoral (INE) reforzó sus protocolos internos ante la alerta sanitaria por sarampión, luego de que se confirmara un caso aislado dentro de sus instalaciones.

De acuerdo al comunicado de este miércoles 18 de febrero, la autoridad electoral informó que las acciones tienen carácter preventivo y buscan proteger tanto al personal como a la ciudadanía que acude a realizar trámites en sus módulos y oficinas en todo el país.

#BoletínINE | El INE responde al llamado de las autoridades sanitarias para combatir la epidemia de sarampión.https://t.co/32MO4v6DHc pic.twitter.com/pQnoJIzyf8 — @INEMexico (@INEMexico) February 18, 2026

¿Se cancelan las citas del INE por el caso de sarampión?

En el comunicado oficial no se anunció la cancelación de citas ni la suspensión general de trámites en módulos de atención ciudadana. El Instituto aclaró que las acciones implementadas son estrictamente preventivas y que, hasta el momento, no se tiene registro de nuevos contagios dentro de sus instalaciones.

La institución detalló que se suma a la estrategia impulsada por autoridades de salud federales y locales para contener la propagación de esta enfermedad viral altamente contagiosa, cuya tasa de transmisión puede alcanzar hasta 95% en personas no vacunadas.

Refuerzan vacunación contra el sarampión en México

Medidas sanitarias reforzadas en oficinas del INE

Entre las acciones implementadas se encuentran:



Uso obligatorio de gel antibacterial en accesos

en accesos Refuerzo del cubrebocas en espacios cerrados y áreas comunes

en espacios cerrados y áreas comunes Evitar aglomeraciones y contacto físico

Campaña interna de información sobre síntomas y prevención

Censo preventivo para detectar posibles casos sospechosos

Además, el próximo 19 de febrero se realizará una jornada interna de vacunación en el complejo de Tlalpan, dirigida a trabajadores de 49 años o menos que necesiten completar o reforzar su esquema de inmunización.

En síntesis, las citas programadas no han sido canceladas, pero la autoridad electoral mantiene vigilancia permanente y podría ajustar sus operaciones si la situación epidemiológica lo requiere.

