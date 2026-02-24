inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

¡Sal con tiempo! Reportan retrasos en Líneas 2, 3 y 7 del Metro CDMX hoy 24 de febrero; Metrobús sin contratiempos

¿Eres militante y no lo sabes? Así puedes saber si un partido usó tu nombre y los pasos para pedir tu baja al INE

Evita sorpresa; sigue esta guía para verificar tu registro en línea y denunciar una afiliación indebida a alguno partido político ante las autoridades.

credencial para votar
Conoce cómo ejercer tus derechos ARCO para corregir, cancelar o eliminar tus datos personales|Central INE
Notas,
Trámites

Escrito por: Ximena Ochoa

Si tienes dudas sobre tu militancia política o temes que tus datos hayan sido utilizados sin tu consentimiento, el Instituto Nacional Electoral (INE) pone a disposición una herramienta oficial para verificar si estás afiliado a un partido político con registro vigente.

A través de un sistema en línea, cualquier ciudadano puede consultar de manera informativa si aparece en el padrón de afiliados de un partido político nacional o local.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo saber si estoy afiliado a un partido político en el INE?

La consulta es gratuita y directa. Para realizarla necesitas:

Con estos datos podrás ingresar al sistema de verificación del padrón de personas afiliadas. El resultado te indicará si formas parte de algún partido político y, en su caso, cuál es.

El INE también publica los padrones actualizados de los partidos políticos nacionales, lo que permite mayor transparencia sobre las personas registradas como militantes.

El legislativo y la reforma electoral | CIUDAD

¿Qué hacer si estás afiliado y no lo sabías?

Si detectas que apareces en un padrón sin haber dado tu consentimiento, puedes ejercer tus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

  • Acceso
    • Puedes solicitar información sobre tus datos personales ante la autoridad electoral o directamente ante el partido político
  • Rectificación
    • Si tus datos son incorrectos, puedes pedir su corrección ante el partido donde apareces afiliado
  • Cancelación
    • Equivale a la desafiliación. Debes solicitarla directamente al partido político correspondiente. Si procede, el instituto político deberá actualizar su padrón para eliminar tus datos.
  • Oposición
    • Si no deseas que tus datos personales aparezcan publicados, pero no necesariamente quieres desafiliarte, puedes presentar una solicitud de oposición ante el partido. Esto no implica baja automática

Afiliación indebida: ¿Cómo presentar una queja?

En caso de afiliación sin consentimiento a un partido político nacional, puedes presentar una denuncia ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE o acudir a la Junta Local o Distrital más cercana a tu domicilio.

También puedes hacerlo directamente en las oficinas centrales del INE, ubicadas en Viaducto Tlalpan 100, colonia Arenal Tepepan, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Presentar un escrito de queja donde incluyas todos estos datos:

  • Adjuntar copia de tu credencial para votar
  • Explicar cómo y cuándo te enteraste de la afiliación indebida
  • Aportar las pruebas disponibles

Si se trata de un partido político local, la queja debe presentarse ante el Organismo Público Local Electoral de tu entidad.

Verificar tu estatus es un paso clave para proteger tus datos personales y ejercer plenamente tus derechos político-electorales, especialmente en años donde hay comicios locales o federales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Elecciones México 2025

LO MÁS VISTO