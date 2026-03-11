Requisitos y disponibilidad de citas para el canje de placas en Jalisco hasta el 31 de marzo

Cada vez estamos más cerca de la fecha límite para hacer el canje de placas vehiculares en el estado de Jalisco este 2026, pues será hasta el próximo martes 31 de marzo que las y los automovilistas podrán hacer este trámite obligatorio ante las autoridades de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado.

Es importante mencionar que entre los requisitos para poder realizar el cambio de placas en el estado tapatío, está el contar con el juego de placas vigente, el cual se deberá entregar de manera personal en las oficinas correspondientes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

El costo que tendrás que pagar si no obtienes tus placas nuevas este mes en Jalisco Las autoridades pusieron como fecha límite el 31 de marzo para hacer el cambio de placas nuevas totalmente gratis en Jalisco; esto deberás pagar en abril. 05 marzo, 2026

Lista de requisitos para hacer el canje de placas en Jalisco

Más allá de la entrega de las placas vehiculares “viejas”, se debe tomar en cuenta que para poder realizar el canje de manera oficial en Jalisco las y los conductores deben presentar los siguientes documentos al momento de hacer el trámite:

Identificación oficial vigente del dueño del vehículo

Documentos que acrediten la propiedad del auto

Comprobante de domicilio

Comprobante de verificación vehicular

Trámite sin costo hasta el 31 de marzo de este 2026

¿Dónde revisar la disponibilidad de citas para el cambio de placas en Jalisco?

Si eres una de las personas que debe hacer el canje o cambio de placas obligatorio en Jalisco hasta antes de marzo, es importante mencionar que se puede revisar la disponibilidad de citas directamente en el portal de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado.

Para ello te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial del Gobierno de Jalisco, en el cual podrás conocer el centro de atención más cercano a tu domicilio para hacer el trámite y el cambio de matrículas.

¿Quiénes deben hacer el cambio de placas en Jalisco este 2026?

Vale la pena mencionar que a pesar de la fecha límite para el cambio de placas en el estado, este trámite solamente lo deben realizar aquellos conductores con matrículas con diseños de “maguey”, “Minerva” y “Gota”.

Así se vivió la granizada inesperada en Tecámac, Edomex

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.