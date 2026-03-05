El costo que tendrás que pagar si no obtienes tus placas nuevas este mes en Jalisco

El cambio gratuito de placas vehiculares nuevas en el estado de Jalisco está muy pronto de terminar, por lo cual las autoridades locales recordaron que en caso de no hacer el canje correspondiente en marzo de este 2026, a partir de abril de este mismo año se deberán pagar más de 2 mil pesos por el trámite obligatorio.

Y es que de acuerdo con lo mencionado por las autoridades estatales de Jalisco, las y los conductores tiene hasta el próximo 31 de marzo para realizar el cambio gratis de placas, por lo cual alertaron a la población sobre agilizar el trámite.

¿Cuánto costará el cambio de placas nuevas en Jalisco a partir de abril?

De acuerdo con la información que se ha ido compartiendo en los últimos días, en caso de no hacer el cambio de placas nuevas gratis en marzo, las autoridades del estado de Jalisco comenzarán a cobrar más de 2 mil 500 pesos por el trámite obligatorio.

Además, advierten que se pueden generar los cobros de multas adicionales que podrían representar un gasto de hasta 600 pesos según el caso de los infractores. En ese sentido, por no aprovechar el proceso gratuito de cambio de matrículas, las y los jaliscienses podrían pagar más de 3 mil pesos por el trámite a partir de abril de este 2026.

¿Quiénes deberán pagar el trámite de cambio de placas en Jalisco a partir de abril?

A pesar de lo antes mencionado, es importante aclarar que no todos los automovilistas deben realizar este trámite, pues este solo corresponde para los conductores con las siguientes terminaciones de placas vehiculares en la entidad:

Terminación de placa 7

Terminación de placa 8

Terminación de placa 9

Terminación de placa 0

Requisitos para el canje gratis de placas en Jalisco este 2026

Para poder realizar el canje gratis de placas en Jalisco hasta el próximo 31 de marzo, las y los conductores de Jalisco deben tener en cuenta que se solicitarán los siguientes datos:

Pago de refrendo 2025

Verificación vehicular

Cita programada en el siguiente enlace

Documentos en original y copia del INE, comprobante de propiedad y comprobante de domicilio vigente

