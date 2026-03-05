El municipio de Jalisco que ofrece hasta 80% de descuento en el pago del predial a quienes cumplan estos requisitos

El Gobierno de Puerto Vallarta mantiene vigente el descuento de hasta el 80% en el pago del predial para adultos mayores durante 2026. La Hacienda Municipal aplica beneficios escalonados según la edad y condición social de los contribuyentes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Descuentos en el predial de Puerto Vallarta: quiénes pagan menos en 2026

La administración municipal de Luis Munguía ratificó los beneficios fiscales para el ejercicio actual, priorizando a los adultos mayores y sectores vulnerables. Los descuentos se aplican de forma directa en las cajas recaudadoras y dependen estrictamente del rango de edad o situación jurídica del propietario.

El esquema de beneficios fiscales establece los siguientes porcentajes de ahorro:

80% de descuento: Adultos mayores de 80 años o más.

Adultos mayores de 80 años o más. 60% de descuento: Personas de entre 75 y 79 años de edad.

Personas de entre 75 y 79 años de edad. 50% de descuento: Ciudadanos de 60 a 74 años, jubilados, viudos, personas con discapacidad y asociaciones religiosas.

El incentivo aplica exclusivamente para un solo predio de uso habitacional con un valor catastral máximo de 2 millones de pesos.

Requisitos y vigencia para el pago con descuento en marzo

El Gobierno Municipal de Puerto Vallarta otorga un 5% de descuento general por pronto pago durante todo el mes de marzo para el resto de la población. Para los grupos con beneficios preferenciales (50% al 80%), el apoyo se mantendrá vigente durante el resto del ejercicio fiscal 2026, aplicándose de manera proporcional al periodo de marzo a diciembre.

Dónde pagar el predial en Puerto Vallarta en marzo 2026: puntos de cobro y horarios

Unidad Municipal Administrativa (UMA): Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Oficina de Pasaportes: Nuevo punto de cobro ubicado en el Centro Comercial Puerto Mágico.

Nuevo punto de cobro ubicado en el Centro Comercial Puerto Mágico. Plataforma Digital: Pago disponible las 24 horas en el sitio oficial www.puertovallarta.gob.mx.

Otras sedes activas incluyen las delegaciones municipales, UNIRSE, Presidencia Municipal, La Lija y el Centro Cultural El Pitillal.

Recaudación y beneficios para la infraestructura municipal

Los recursos obtenidos a través de la campaña “El Gobierno del Bien te ayuda a ahorrar” se destinan al desarrollo de servicios públicos y programas sociales en el municipio. La Hacienda Municipal confirmó que quienes realizaron su pago durante el primer bimestre del año ya accedieron a incentivos adicionales por cumplimiento oportuno.

Además del predial, el municipio reporta impacto en programas de bienestar:

Salud Joven: Más de 19 mil beneficiarios en ferias de salud integral y prevención.

Más de 19 mil beneficiarios en ferias de salud integral y prevención. Caja de Seguridad Pública: Punto de cobro operativo las 24 horas para facilitar el trámite.

Punto de cobro operativo las 24 horas para facilitar el trámite. Cero recargos: La autoridad busca que los contribuyentes regularicen su situación patrimonial este mes.

La oficina de Hacienda Municipal mantiene módulos de atención en las principales delegaciones para resolver dudas sobre el avalúo catastral y la aplicación de los descuentos por edad.