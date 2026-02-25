Estos municipios de Jalisco están en la mira: habrá multas y sanciones a quienes no realicen la verificación vehicular

Durante 2026, el programa de Verificación Responsable sigue siendo obligatorio en varios municipios del estado, por lo que los conductores deberán cumplir con la verificación vehicular en Jalisco para evitar multas y otras sanciones si circulan sin haber realizado este trámite.

Sitios como Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga se encuentran dentro de las zonas donde esta medida aplica. En estas localidades, no realizar la verificación dentro del mes que corresponde puede traer consecuencias económicas de más de 2 mil pesos para los automovilistas.

Municipios donde la verificación vehicular es obligatoria en Jalisco

Las autoridades estatales han señalado que el programa obligatorio de verificación vehicular aplica en los siguientes municipios:

Guadalajara

Zapopan

Tonalá

San Pedro Tlaquepaque

Tlajomulco de Zúñiga

El Salto

Zapotlanejo

Puerto Vallarta

Lagos de Moreno

Tepatitlán de Morelos

Ocotlán

Jamay

Poncitlán

Zapotlán el Grande

Gómez Farías

Zapotiltic

Ixtlahuacán de los Membrillos

Juanacatlán

En estas zonas, la verificación forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Jalisco para reducir la contaminación generada por los vehículos en circulación.

Al pagar tu refrendo 2026 por $1,000 pesos, la verificación vehicular ya está incluida.



Al pagar tu refrendo 2026 por $1,000 pesos, la verificación vehicular ya está incluida.

Cumple con tu responsabilidad ambiental sin costo adicional y contribuye a mejorar la calidad del aire en Jalisco.

Para evitar sanciones, es importante que los propietarios respeten el calendario anual establecido con base en la terminación de sus placas y realicen el trámite dentro del periodo asignado.

Precio de la verificación y multas por incumplimiento

Actualmente, el costo de la verificación vehicular en Jalisco es de 500 pesos para vehículos particulares, siempre y cuando el trámite se realice dentro del mes que corresponde según la terminación de placa.

En este caso, no existe una única fecha límite para verificar, ya que el proceso se organiza con base en un calendario anual que asigna a cada vehículo un periodo específico de dos meses para cumplir con el trámite:

Terminación 1: enero y febrero

Terminación 2: febrero y marzo

Terminación 3: marzo y abril

Terminación 4: abril y mayo

Terminación 5: mayo y junio

Terminación 6: julio y agosto

Terminación 7: agosto y septiembre

Terminación 8: septiembre y octubre

Terminación 9: octubre y noviembre

Terminación 0: noviembre y diciembre

No realizar la verificación dentro de este periodo puede derivar en multas que van de 20 a 25 UMAS, lo que representa un monto superior a los 2 mil pesos. Además del pago de la sanción, circular sin haber cumplido con este requisito también podría implicar restricciones o revisiones durante operativos viales en los municipios donde el programa es obligatorio.