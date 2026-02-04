Últimos días para el descuento de hasta el 80% en el Predial de Guadalajara: sólo aplican quienes cumplan estos requisitos

Se acerca el cierre del beneficio fiscal que reduce el predial de Guadalajara para ciertos contribuyentes, con un descuento de hasta el 80% que aliviana la carga anual. La autoridad municipal informó que aplican estos requisitos específicos y un plazo límite para acceder.

¿Quiénes reciben el descuento del 80% en el predial de Guadalajara?

La rebaja del 80% del impuesto predial de Guadalajara beneficia a personas de 80 años o más, conforme al valor fiscal permitido. El apoyo aplica sobre el primer monto establecido de $1,123,500 de valor fiscal y exige que el inmueble se encuentre registrado a nombre del contribuyente.

El incentivo cubre hasta el límite de valor catastral autorizado por la tesorería municipal, sin extenderse a excedentes. Para conservar el beneficio, la persona solicitante debe cumplir la edad requerida y realizar el pago dentro del periodo oficial vigente establecido.

¿Hasta cuándo se puede pagar el predial con descuento?

El plazo para cubrir el predial con descuento concluye el 28 de febrero de 2026, de acuerdo con la autoridad municipal. Después de esa fecha, la contribución exige el monto completo sin reducción, por lo que conviene atender el calendario.

El beneficio temporal también considera derechos en cementerios municipales bajo las mismas condiciones y fechas. A partir del 1 de marzo de 2026, el cobro aplica sin rebaja alguna, situación que impacta directamente el presupuesto anual familiar de hogares locales.

¿Dónde se puede pagar el predial en Guadalajara?

Guadalajara cuenta con diversas opciones para realizar el pago del predial de forma presencial y cercana a colonias. Las recaudadoras municipales ofrecen atención amplia entre semana y fines de semana, con horarios extendidos que facilitan el cumplimiento oportuno para contribuyentes.

Recaudadoras municipales

Estaciones de autopago en Plaza Brasil

Estaciones de autopago en Parque Luis Quintanar

Unidades móviles en distintas zonas de la ciudad

Kioscos en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Además de oficinas fijas, el municipio acercó alternativas rápidas para agilizar el trámite sin traslados largos. Los puntos especiales y unidades móviles permiten cubrir el impuesto en zonas estratégicas, con disponibilidad durante la temporada de descuentos vigente en Guadalajara hoy.