EUA acusa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de nexos con el narcotráfico

El gobierno de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de delitos relacionados con el crimen organizado y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

A través de un comunicado, la justicia de Estados Unidos alegó que el gobernador mantiene una asociación con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a la Unión Americana.

El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

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¿Cuáles son los cargos de los que se acusa a Rocha Moya?

Conspiración de importación de narcóticos;

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos;

Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos

El gobierno señaló que por estos cargos enfrentaría cadena perpetua o un mínimo obligatorio de 40 años de cárcel.

Rocha Moya tenía reuniones con Los Chapitos

Según la investigación, los acusados han estado más estrechamente alineados con la facción del Cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, líder del Cártel de “Los Chapitos”.

“Los acusados han actuado en todos los niveles de gobierno y de las fuerzas del orden en Sinaloa y cada uno abusó de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de los Chapitos”, indicó.

Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa desde 2021, después de que los Chapitos supuestamente le ayudaran a ser elegido secuestrando a sus rivales. A cambio, el gobernador asistió a reuniones con los criminales, en las que prometió protegerlos mientras distribuían drogas a Estados Unidos.

Embajada de EUA en México responde a acusación de Rocha Moya

Ronald Johnson publicó una carta en donde informa que la embajada de Estados Unidos en México está informada de los cargos penales por parte de la Fiscalía Federal de Estados Unidos contra el gobernador.

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