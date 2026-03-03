Último llamado en Jalisco para el cambio de placas gratuito: estas terminaciones tienen los días contados y pasarán pagar más de $2,500 pesos

En Jalisco, el cambio de placas gratuito entra en su etapa final y miles de conductores aún no realizaron el trámite. La Secretaría de Hacienda Pública fijó el 31 de marzo de 2026 como último día para aprovechar la prórroga para cuatro tipos de terminaciones antes de pasar a pagar más de $2,500 pesos.

Estas son las cuatro terminaciones que tienen los días contados y deberán pagar $2,500 pesos

El calendario oficial del reemplacamiento gratuito en Jalisco reservó marzo de 2026 como el último mes del programa, con cuatro terminaciones de placa pendientes de sustitución antes del cierre definitivo del beneficio.

Las terminaciones con fecha límite el 31 de marzo son:

7

8

9

0

Las autoridades estatales confirmaron que durante marzo corresponde realizar el canje a vehículos cuyas placas concluyan en esos números. El trámite incluye automóviles, motocicletas, transporte público, taxis, remolques y camionetas con diseños anteriores que ya no cumplen la norma federal.

Los modelos conocidos como “Maguey”, “Minerva” y “Gota”, en sus versiones roja y verde, requieren sustitución obligatoria en todo el estado. Si el propietario no concreta el trámite antes de abril, el sistema generará un cobro superior a $2,500 pesos.

El reemplacamiento en Jalisco dejará de ser gratis después del 31 de marzo de 2026. |Getty Images / Canva Pro

Así puedes agendar cita para reemplacar gratis antes de que termine la prórroga

El sistema en línea representa la única vía oficial para asegurar atención en oficinas recaudadoras del estado. La autoridad estatal pide programar la cita cuanto antes, debido a que la demanda crece conforme se acerca el cierre del plazo.

Verifica que el refrendo 2025 se encuentre pagado y validado en el sistema.

Ingresa al portal oficial y selecciona módulo, fecha y horario disponibles.

Acude con placas anteriores y documentación completa para recibir las nuevas láminas.

Si el refrendo anterior no figura como pagado, el sistema aplicará de forma automática el cobro correspondiente al nuevo registro vehicular. Por ello, conviene revisar el estatus antes de confirmar la cita y evitar cargos adicionales inesperados.