Es oficial: Jalisco aplicará sanciones y multas a estas placas si no realizan la verificación vehicular en marzo 2026

El calendario de verificación vehicular en Jalisco avanza sin pausa, y marzo 2026 marca una fecha límite crítica para miles de conductores. Las sanciones y multas a estas placas ya son una realidad oficial que las autoridades estatales aplicarán con operativos específicos en toda la entidad.

¿Qué placas recibirán sanciones y multas si no realizan la verificación vehicular en marzo 2026?

Las placas con terminación en número 2 son las directamente afectadas por las sanciones durante marzo, pues su periodo de verificación vehicular corresponde al bimestre febrero-marzo y su plazo ya venció sin posibilidad de prórroga.

Los conductores que no completaron este trámite dentro del periodo asignado están sujetos a multas económicas y a la restricción de circulación en vialidades estatales, donde la Policía Vial intensificará los controles para detectar vehículos sin verificación actualizada.

Adicionalmente, las autoridades contemplan la retención temporal de vehículos cuyos propietarios circulen sin verificación vigente durante los operativos del programa "Verificación Responsable", una estrategia prioritaria del gobierno estatal para proteger la calidad del aire en Jalisco.

Las placas con terminaciones en 2 sufrirán sanciones y multas si no pagan la verificación vehicular en marzo 2026. |Archivo TV Azteca

¿Cuánto cuestan las multas por no hacer la verificación vehicular en Jalisco?

El costo regular de la verificación vehicular en Jalisco es de 1000 pesos, luego del vencimiento del descuento del 50% a comienzos de mes, un incremento que el Gobierno del Estado aplica como medida disuasoria ante el incumplimiento del calendario anual.

Más allá del recargo por verificación tardía, las multas administrativas por no verificar dentro del plazo oscilan entre 20 y 25 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), según lo estipulado en la Ley de Movilidad vigente en el Estado de Jalisco para el ejercicio 2026.

Con el valor de la UMA en 117.31 pesos diarios a partir de febrero, las sanciones económicas para los infractores van de $2,346.20 a $2,932.75 pesos en total, una cifra que supera con creces el costo original del trámite y que conviene evitar con anticipación.