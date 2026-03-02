Adiós cambio de placas gratis en Jalisco: Esto es lo que cuesta reemplacar tu vehículo en 2026

La Secretaría de Hacienda Pública advierte que el reemplacamiento gratuito en Jalisco termina este 31 de marzo de 2026. Los conductores que ignoren este plazo perderán el beneficio y deberán pagar 2,500 pesos por el trámite a partir de abril.

Fecha límite y costo del reemplacamiento en Jalisco este 2026

La autoridad fiscal confirma que el último día para obtener las placas sin costo es el 31 de marzo. A partir de abril, cualquier automovilista rezagado o que no haya pagado su refrendo 2025 deberá cubrir la cuota de 2,500 pesos por la dotación de láminas nuevas.

Este mes de marzo es el turno oficial para las terminaciones 7, 8, 9 y 0, aunque la prórroga permite que cualquier rezagado regularice su situación antes del cierre definitivo.

Los requisitos para mantener la gratuidad son:

Refrendo pagado: Haber liquidado el pago 2025 antes del 26 de diciembre pasado.

Haber liquidado el pago 2025 antes del 26 de diciembre pasado. Datos actualizados: No tener trámites pendientes como cambio de propietario.

No tener trámites pendientes como cambio de propietario. Verificación aprobada: Presentar el comprobante de la prueba vehicular vigente.

Placas gratis en Jalisco: Requisitos y documentos para no pagar los 2,500 pesos

La Secretaría de Hacienda exige que el vehículo tenga un registro activo y sin modificaciones pendientes en el Padrón Vehicular. Para realizar el canje, es indispensable entregar el juego de placas anterior en la recaudadora seleccionada tras agendar la cita en el portal oficial.

Usted debe presentarse con la siguiente documentación en original y copia:

Identificación: INE o pasaporte vigente del titular.

INE o pasaporte vigente del titular. Propiedad: Factura del auto, sentencia judicial o cesión de derechos.

Factura del auto, sentencia judicial o cesión de derechos. Domicilio: Comprobante reciente (no mayor a 90 días).

Comprobante reciente (no mayor a 90 días). Verificación: Certificado de la prueba, sin importar si el resultado fue aprobatorio.

La cita para la verificación puede agendarse en cualquier fecha de este mes, sin importar la terminación de su placa, para aprovechar el beneficio 3x1 impulsado por el Gobierno de Jalisco.

Cómo agendar tu cita para reemplacar gratis en Jalisco antes de que termine la prórroga

El sistema de citas en línea es la única vía para garantizar la atención en las oficinas recaudadoras. La autoridad recomienda realizar el proceso en sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora de inmediato, ya que la saturación del portal aumenta conforme se acerca el 31 de marzo.

Siga estos pasos para asegurar sus placas gratis:

Validación: Verifique que su pago de refrendo 2025 esté registrado. Agenda: Seleccione el módulo de su preferencia y el horario disponible. Canje: Acuda con sus placas viejas y documentos para recibir las nuevas láminas.

Si usted no pagó el refrendo el año pasado, el sistema le generará automáticamente el cobro de los 2,500 pesos por el nuevo registro.