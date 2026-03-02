Atención jubilados y pensionados: Este documento del IMSS es clave para revisar tu pago de marzo

¿Llegó completo tu dinero este mes? El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impulsa el uso del Tarjetón Digital como la herramienta esencial para que jubilados y pensionados verifiquen el desglose de su pago en marzo de 2026, permitiendo detectar errores en depósitos o descuentos no autorizados desde cualquier dispositivo.

Por qué el Tarjetón Digital es útil para jubilados y pensionados

El IMSS ha digitalizado este comprobante para sustituir definitivamente al talón de papel. Su relevancia radica en la posibilidad de auditar los pagos mensuales y extraordinarios, así como confirmar que los descuentos aplicados por préstamos o seguros coincidan con lo pactado, evitando regresos innecesarios a las subdelegaciones.

Este documento electrónico le permite gestionar su información sin depender de horarios de oficina:

Transparencia total: Visualice el monto neto y las retenciones detalladas de su nómina.

Visualice el monto neto y las retenciones detalladas de su nómina. Disponibilidad: El sistema opera las 24 horas del día para consultas y descargas.

El sistema opera las 24 horas del día para consultas y descargas. Seguridad: Evita el extravío de documentos físicos que contienen datos personales sensibles.

El uso del Tarjetón Digital del IMSS agiliza cualquier reclamo posterior ante el instituto en caso de detectar inconsistencias en el depósito bancario.

Requisitos para acceder a tu información de pago este 2026

Para consultar el documento, el sistema del IMSS requiere la validación de identidad del derechohabiente. Este proceso garantiza que solo el titular o su representante legal tengan acceso a los movimientos de nómina y datos laborales registrados en la plataforma oficial.

Usted debe tener a la mano los siguientes datos para ingresar al portal:

CURP: Clave Única de Registro de Población actualizada.

Clave Única de Registro de Población actualizada. Número de Seguridad Social: Matrícula o NSS asignado por el instituto.

Matrícula o NSS asignado por el instituto. Correo electrónico: Una cuenta vigente donde recibirá las notificaciones de acceso.

Es vital que los documentos no presenten errores o diferencias con la base de datos oficial para que el sistema permita la generación del tarjetón.

Guía para obtener el tarjetón del IMSS y revisar tu nómina desde casa

El IMSS habilitó un proceso sencillo a través del portal de "Tarjetón Jubilados IMSS". Tras realizar el registro inicial, el sistema suele tardar hasta 12 horas en validar la cuenta. Una vez activa, el usuario recibe un enlace de confirmación que le permite entrar directamente a su historial de pagos.

Siga estos pasos para descargar su comprobante:

Registro: Acceda al sitio oficial y capture sus datos de afiliación. Activación: Revise su correo electrónico y haga clic en el enlace enviado por el IMSS. Consulta: Ingrese con su contraseña y seleccione el mes de marzo para ver el desglose.

El documento puede guardarse en formato PDF en el celular o imprimirse para ser utilizado en trámites ante otras instituciones financieras.

𝐀𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐡𝐚𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬.

Beneficios de la modernización del IMSS para el pensionado Ley 73

La estrategia de modernización del IMSS busca que los jubilados, especialmente los del régimen de la Ley 73, tengan un control estricto sobre su patrimonio. Al contar con el historial digital, se reduce el riesgo de errores en trámites de supervivencia o solicitudes de créditos adicionales, ya que toda la información está centralizada y verificada.

El Tarjetón Digital también facilita la actualización de datos personales como domicilio y teléfono sin necesidad de filas.