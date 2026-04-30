La Fiscalía General de Justicia capitalina confirmó la detención de Erika María “N”, la suegra de Carolina Flores, la exreina de belleza, que vivía en un departamento de lujo en Polanco, CDMX. La mujer de 63 años se había dado a la fuga tras disparar a su nuera hasta en 12 ocasiones. Te contamos los detalles del caso.

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Confirman la detención de Erika María “N” por el feminicidio de Carolina Flores

A través de un comunicado, la Fiscalía de la CDMX informó que se logró la detención de la suegra de Carolina Flores en Venezuela.

“La persona detenida se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país, en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México”, informó la institución.

Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María… pic.twitter.com/3TDW5dZGDT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026

¿Qué le pasó a la exreina de belleza, Carolina Flores?

El pasado miércoles 15 de abril, se registró un asesinato en un departamento de la exclusiva colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo. La víctima era Carolina Flores Gómez, de 27 años. Los primeros reportes señalaban a su suegra Erika María “N” como la autora del crimen.

Fue hasta la tarde del 16 de abril cuando el esposo de la joven acudió a levantar la denuncia en contra de su propia madre por el feminicidio de su esposa. En redes sociales circuló un video de la sala del departamento de Carolina Flores, en el que se observaba claramente lo ocurrido esa noche.

¡Justicia para Carolina Flores! 🕊️ La exreina de belleza fue asesinada en su propio hogar en Polanco. Su suegra es la presunta responsable del crimen, mientras que su esposo habría permitido la huida. Así fue el momento 👇🏼



🎥: @c4jimenez pic.twitter.com/9kCHPlVw2L — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 23, 2026

El video evidenció que Erika María “N” efectivamente le había disparado a su nuera, en seis ocasiones en la cabeza y seis en el tórax con un arma calibre nueve milímetros.

De acuerdo con el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Feminicidio, Alejandro, el esposo de Carolina, permitió que su madre escapara y hasta el dia siguiente acudió a presentar la denuncia correspondiente.

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