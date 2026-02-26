Confirmado por el IMSS: este es el trámite obligatorio que necesitas para gestionar tu Número de Seguro Social

El IMSS confirma que la CURP es indispensable para asignar o localizar el Número de Seguridad Social (NSS) de forma inmediata. Este identificador es obligatorio para formalizar su registro en cualquier empleo o escuela en México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cómo obtener tu Número de Seguridad Social en línea en 2026

El IMSS habilita la asignación del NSS a través de su portal digital las 24 horas del día. Para completar el trámite, usted solo necesita ingresar su CURP y un correo electrónico personal, el cual quedará asociado permanentemente a su registro ante el instituto.

El Número de Seguridad Social es único, permanente e intransferible; una vez asignado, servirá para llevar el registro de sus semanas cotizadas durante toda su vida laboral.

Los beneficios de gestionar su NSS hoy mismo son:

Identidad laboral: Requisito obligatorio para ser dado de alta por un patrón.

Requisito obligatorio para ser dado de alta por un patrón. Servicios digitales: El correo asociado permite realizar futuras consultas de vigencia.

El correo asociado permite realizar futuras consultas de vigencia. Uso escolar: Necesario para estudiantes que requieren el seguro facultativo de la SEP.

🏫 Impulsa IMSS formación docente en salud con modelo educativo innovador y de impacto nacional.



⏭️⏭️ https://t.co/kl2FhAuGaq pic.twitter.com/1kHWRtDRL9 — IMSS  (@Tu_IMSS) February 24, 2026

Requisitos y documentos para el trámite presencial en el IMSS

Si prefiere acudir a las oficinas, el IMSS exige la presentación de documentos originales sin tachaduras ni enmendaduras. La atención se brinda en las Subdelegaciones u Oficinas Auxiliar de Afiliación y Cobranza de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 15:30 horas.

Prepare esta documentación para evitar que rechacen su solicitud en ventanilla:

Acta de Nacimiento: Copia certificada original para cotejo.

Copia certificada original para cotejo. Identificación oficial: INE, pasaporte o cédula profesional vigente.

INE, pasaporte o cédula profesional vigente. CURP impresa: Se acepta la impresión en papel bond del portal oficial.

En el caso de menores de 18 años, el instituto permite el uso de certificados escolares o boletas de calificaciones con fotografía vigente como identificación.

¿Sabes qué es el 𝗡𝗦𝗦?

Aquí te lo decimos 👇#IMSSDigital pic.twitter.com/kEKO8L0jDu — IMSS Digital (@imssdigital) February 25, 2026

Guía rápida para realizar el trámite desde la App IMSS Digital

La aplicación móvil oficial permite localizar el NSS en segundos. Tras instalar la herramienta en dispositivos iOS o Android, el sistema solicita los datos de identidad para desplegar el documento digital, el cual puede ser enviado directamente a su bandeja de entrada.

Siga estos pasos para obtener el documento desde su celular:

Descarga: Instale "IMSS Digital" desde su tienda oficial de aplicaciones. Registro: Capture su CURP y el correo que desea vincular. Consulta: Seleccione la opción "Obtener o consultar NSS" y descargue el archivo.

Tenga en cuenta que este trámite por sí solo no genera derechos médicos inmediatos ni registro en una Clínica (UMF); para ello deberá realizar el alta patronal posterior.

¿Quiénes están obligados a tramitar su NSS?

La Ley del Seguro Social establece que toda persona que preste un servicio remunerado y subordinado debe contar con este número. Esto incluye a trabajadores permanentes, eventuales, socios de cooperativas y personas trabajadoras del hogar.

La normativa también permite el aseguramiento voluntario para:

Independientes: Profesionales, artesanos y comerciantes en pequeño.

Profesionales, artesanos y comerciantes en pequeño. Ejidatarios: Productores del campo y pequeños propietarios.

Productores del campo y pequeños propietarios. Administración pública: Trabajadores excluidos de otras leyes de seguridad social.

Si el patrón no manifiesta su NSS en los movimientos afiliatorios, la autoridad podría aplicar sanciones administrativas a la unidad económica.