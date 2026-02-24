Últimos días para el cambio de placas gratis en Jalisco: estas terminaciones pagarán desde el 1 de marzo

El tiempo para actualizar tus láminas en Jalisco sin costo se agota definitivamente. La Secretaría de la Hacienda Pública advierte que los propietarios con placas con terminación 4, 5, 6 y 7 tienen hasta el 28 de febrero para realizar el canje gratuito antes de perder el beneficio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué placas pierden la gratuidad en Jalisco a partir del 1 de marzo?

La autoridad estatal confirma que los vehículos con placas terminadas en 4, 5, 6 y 7 que cumplieron con su refrendo 2025 deben finalizar el trámite a más tardar el 28 de febrero. A partir del 1 de marzo, el sistema dejará de priorizar estos números y quienes no hayan realizado el reemplacamiento obligatorio enfrentarán el costo total del trámite y posibles sanciones viales.

Si no pagaste tu refrendo vehicular en 2025, el costo de las nuevas placas ascenderá a 2,500 pesos este año.

Diseños de placas que ya no son legales para circular en Jalisco

La normativa federal NOM-001-SCT-2-2016 exige que todas las láminas tengan características de visibilidad que los modelos antiguos no poseen. El titular de Hacienda, Luis García Sotelo, señala que los diseños "Maguey", "Minerva" y "Gota" (roja y verde) deben ser entregados físicamente para recibir los modelos actualizados.

Las únicas placas válidas para transitar en Jalisco durante 2026 son:

Diseño Collage (2019): Incluye medidas de seguridad y código QR.

Incluye medidas de seguridad y código QR. Diseño Cabañas (2025): El modelo más reciente con protección de datos personales.

Es obligatorio presentar el juego de placas anterior en original para que la recaudadora procese el canje gratuito.

Al pagar tu refrendo 2026 por $1,000 pesos, la verificación vehicular ya está incluida.



Cumple con tu responsabilidad ambiental sin costo adicional y contribuye a mejorar la calidad del aire en Jalisco. pic.twitter.com/grr9qFy5pr — SEMADET Jalisco (@SemadetJal) February 18, 2026

Requisitos para agendar tu cita y evitar el cobro de 2,500 pesos

Para asegurar el beneficio de la prórroga, el contribuyente debe contar con un registro actualizado en el Padrón Vehicular. La autoridad invalida la gratuidad si el vehículo requiere trámites adicionales como cambios de propietario o modificaciones en el expediente oficial al momento de la cita.

Debes presentar estos documentos en original y copia en la oficina recaudadora:

Identificación oficial: INE vigente o pasaporte.

INE vigente o pasaporte. Documento de propiedad: Factura, sentencia judicial o cesión de derechos.

Factura, sentencia judicial o cesión de derechos. Comprobantes: Domicilio (no mayor a 90 días) y certificado de verificación vehicular (aprobada o no).

Puedes agendar tu espacio en el portal sefinenlinea.jalisco.gob.mx/agendarecaudadora antes de que se saturen las fechas de febrero.