Cambio de placas gratis en Jalisco: Comprueba qué terminaciones tienen la prórroga oficial hasta marzo

El cambio de placas gratis en Jalisco avanza a buen ritmo, pero no todos los vehículos comparten el mismo calendario. Ciertas terminaciones tienen prórroga oficial hasta marzo del 2026, lo que amplía el margen para quienes aún no realizaron su trámite en las oficinas del estado.

La medida aplica para propietarios con el refrendo vehicular 2025 al corriente y con registro activo en el Padrón Vehicular. Esta extensión representa un alivio real para miles de jaliscienses que por distintas razones no completaron su canje dentro del periodo original establecido por las autoridades.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Las terminaciones de placa con prórroga hasta el 1 de marzo

La Secretaría de Movilidad de Jalisco oficializó una prórroga exclusiva para las placas con terminación en 4, 5, 6 y 7; estos propietarios cuentan con tiempo adicional para el canje sin recibir sanción por circulación con placas fuera de norma.

La extensión llega solo para quienes tienen su refrendo vehicular 2025 pagado y su registro activo en el Padrón Vehicular, sin actualizaciones pendientes de datos como cambio de propietario u otros trámites que impliquen modificación del expediente oficial.

El canje es obligatorio para todos los vehículos con láminas de los diseños "Maguey", "Minerva" y "Gota" —en sus versiones roja y verde— sin excepción para automóviles, camionetas, motocicletas, remolques, transporte público o taxis con esos diseños vigentes.

Las placas con terminaciones en 4, 5, 6 y 7 tienen prórroga hasta marzo. |Imagen ilustrativa

Documentos que debes presentar para tramitar el cambio de placas

En la oficina de canje, el propietario debe entregar el juego de placas anterior junto con una identificación oficial vigente en original y copia, así como el documento que acredite la propiedad: factura, sentencia judicial o cesión de derechos.

Adicionalmente, la autoridad exige un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días y el comprobante de verificación vehicular; ambos documentos son indispensables para que las oficinas procesen el trámite sin contratiempos ni rechazos administrativos.

Para 2026, las únicas placas válidas en Jalisco serán los diseños "Collage" del 2019 y "Cabañas" del 2025; los vehículos que circulen con cualquier otro diseño enfrentarán multas o retención por parte de las autoridades de tránsito estatales.