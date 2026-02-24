Adiós al cambio de placas gratis en Jalisco: estas láminas tienen tiempo hasta el 31 de marzo

El programa de cambio de placas en Jalisco sin costo entra en su etapa final, por lo que los vehículos que aún portan láminas con los diseños “Maguey”, “Minerva” y “Gota” deberán realizar el canje antes de que concluya el beneficio otorgado por el Gobierno del Estado.

Esta medida aplica únicamente para propietarios que mantienen el refrendo vehicular 2025 al corriente y cuentan con registro activo en el Padrón Vehicular. Aunque el calendario del trámite se organiza por terminación de placa, el canje gratuito estará disponible hasta el 31 de marzo de 2026 debido a la alta demanda de atención.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué placas deben cambiarse antes de que termine el programa?

La sustitución es obligatoria para las unidades que todavía circulan con los modelos identificados como “Maguey”, “Minerva” y “Gota”, tanto en su variante roja como verde. Estos modelos deben ser sustituidos debido a que ya no cumplen con la NOM-001-SCT-2-2016, que establece los lineamientos de identificación vehicular en todo el país.

Las autoridades estatales establecieron un calendario basado en la terminación de las placas para organizar la atención en las oficinas recaudadoras. En ese sentido, algunas matrículas tienen como fecha límite el 31 de marzo para realizar el cambio sin recibir sanciones por circular con placas fuera de norma.

Los propietarios que no hayan realizado el trámite deberán cubrir el costo total de la nueva dotación de placas.|Jens Rother/Getty Images

Una vez concluido el programa de gratuidad, los propietarios que no hayan realizado el trámite deberán cubrir el costo total de la nueva dotación de placas. Además, continuar circulando con diseños obsoletos podría derivar en multas o incluso la retención del vehículo.

Requisitos para tramitar el cambio de placas en Jalisco

Para realizar el canje, los propietarios deben acudir a las oficinas autorizadas y presentar la documentación correspondiente que permita validar tanto la identidad del solicitante como la legal posesión del vehículo.

Entre los requisitos solicitados por las autoridades se encuentran:

Juego de placas anterior

Identificación oficial vigente

Documento que acredite la propiedad del vehículo (factura, sentencia o cesión de derechos)

(factura, sentencia o cesión de derechos) Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días.



Para 2026, los vehículos que completen este proceso podrán portar los diseños más recientes, como “Collage” (2019) o “Cabañas” (2025), los cuales sí cumplen con la normativa federal vigente en materia de identificación vehicular.

Recuerda que no realizar el canje dentro del periodo establecido implicará perder el beneficio y asumir el costo del trámite posteriormente.