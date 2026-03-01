Este año hay elecciones: Fecha límite para reponer tu credencial del INE y votar el 7 de junio en Coahuila

Las y los ciudadanos de Coahuila tienen hasta este lunes 2 de marzo para solicitar la reposición de su Credencial para Votar ante el Instituto Nacional Electoral (INE), requisito indispensable para participar en la elección local que se celebrará el 7 de junio de 2026.

Sin este documento vigente no podrás emitir tu voto en la jornada electoral, advirtió la autoridad electoral.

¿Cómo solicitar la reposición de la Credencial para Votar antes del 2 de marzo?

El INE informó que la reposición aplica únicamente en caso de robo, extravío o deterioro grave de la credencial, siempre y cuando la persona ya esté inscrita en el Padrón Electoral y no requiera modificar datos personales.

Para realizar el trámite es necesario:



Acudir a un Módulo de Atención Ciudadana del INE

Presentar acta de nacimiento

Mostrar una identificación oficial con fotografía (si se cuenta con ella)

con fotografía (si se cuenta con ella) Comprobante de domicilio reciente

El proceso no tiene costo y, en la mayoría de los casos, la credencial se entrega días después en el mismo módulo donde se solicitó. Es importante verificar los horarios y disponibilidad en la página oficial del INE para evitar contratiempos.

Renovación del Congreso local en Coahuila

Las elecciones de este 7 de junio serán determinantes para Coahuila, el único estado mexicano que elige autoridades en 2026. En esta jornada se renovarán los 25 escaños que integran el Congreso del Estado: 16 diputaciones por mayoría relativa y nueve por representación proporcional, según el calendario electoral del INE.

Este proceso local ha cobrado interés tanto en el ámbito estatal como nacional, porque refleja cómo se reorganizan las fuerzas políticas tras las elecciones federales y las tendencias rumbo a 2027, cuando se espera una de las contiendas más importantes a nivel nacional.

Además de los diputados locales, el diseño de la jornada contempla medidas para facilitar el ejercicio del voto: se aprobó que ciertas credenciales que vencen en 2025 mantendrán validez para votar hasta el día de la elección, aunque solo para este fin específico.

Plazos clave para votar en las elecciones de Coahuila

Aunque la fecha límite para tramitar o actualizar datos en tu credencial fue el 10 de febrero, todavía queda el plazo para reposición hasta el 2 de marzo.

Posteriormente, el INE permitirá reimpresiones por robo o extravío sin cambio de datos hasta el 20 de mayo de 2026.

Es importante saber que la credencial no solo sirve para votar: también es identificación oficial para trámites bancarios, administrativos y gubernamentales.

Por eso, la autoridad electoral insiste en que no se deje el trámite para el último día, pues los módulos pueden presentar alta demanda en estas fechas finales.

