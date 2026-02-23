¿Tenías cita hoy? SAT e INE suspenden trámites por alerta de seguridad en estos estados

La violencia desatada por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha tenido repercusiones inmediatas en servicios públicos que miles de ciudadanos utilizan diariamente en el occidente del país.

Tras los bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos reportados principalmente en Jalisco, las autoridades tomaron la decisión de suspender actividades presenciales tanto del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como del Instituto Nacional Electoral (INE) en varias entidades del país.

Las reacciones de seguridad y prevención han alterado la operatividad de estas instituciones esenciales, afectando desde horarios de atención hasta la programación de citas y trámites que cientos de contribuyentes y ciudadanos tenían programados.

#BoletínINE | El INE informa medidas preventivas para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía y su personal.https://t.co/iv9AZdhYMW pic.twitter.com/EAOZuds0KQ — @INEMexico (@INEMexico) February 23, 2026

¿Qué módulos del SAT suspendieron actividades y dónde?

El SAT determinó cerrar temporalmente la atención al público en varias oficinas y Módulos de Servicios Tributarios (MST) de cuatro estados donde la situación de seguridad aún es volátil.

La medida se tomó como parte de las acciones preventivas para proteger tanto a los contribuyentes como al personal.

En Jalisco, se suspendió la atención en oficinas desconcentradas y módulos ubicados en:



Guadalajara (tres sedes)

Zapopan

Puerto Vallarta

Ocotlán

Autlán de Navarro

Ciudad Guzmán

Tepatitlán

Lagos de Moreno

En Michoacán se cerraron servicios en Morelia, Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Sahuayo, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. En Nayarit, la oficina desconcentrada de Tepic quedó sin atención, mientras que en Colima fue suspendido el módulo de Manzanillo.

El SAT ha informado que todas las citas confirmadas para trámites presenciales serán reprogramadas una vez que se restablezcan las condiciones de seguridad, por lo que llamó a los contribuyentes a mantenerse informados exclusivamente mediante sus canales oficiales, como su portal web y redes sociales institucionales.

¿Cómo respondió el INE ante la situación de inseguridad?

El Instituto Nacional Electoral anunció también la suspensión temporal de la operación de sus módulos de atención ciudadana, esta medida se implementa desde el lunes 23 de febrero y hasta nuevo aviso, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las personas.

Activan código rojo en Jalisco tras bloqueos e incendios este domingo

En Jalisco y Nayarit, además de suspenderse los módulos itinerantes, se decidió también cerrar módulos fijos. El personal de estas oficinas operará bajo la modalidad de home office hasta que la situación de seguridad mejore y las autoridades establezcan condiciones que garanticen un entorno seguro para la atención presencial.

El INE ha subrayado que estas acciones son preventivas y temporales, además de que mantiene comunicación permanente con autoridades estatales y federales para evaluar el momento en que será posible reanudar la atención.



