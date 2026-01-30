Cómo solicitar el número de Seguro Social por primera vez en Estados Unidos

Solicitar un número de Seguro Social por primera vez en Estados Unidos es un trámite gratuito gestionado por la Administración del Seguro Social (SSA). Este número, compuesto por nueve dígitos, es único para cada persona y se utiliza en múltiples trámites, como presentar impuestos, trabajar legalmente, abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos o un pasaporte.

El procedimiento está disponible tanto para ciudadanos estadounidenses como para ciertos no ciudadanos que cumplan con requisitos específicos, como trabajar o estudiar en el país.

Antes de presentar la solicitud, es importante entender qué documentos se deben aportar y cómo se puede iniciar el proceso para asegurar que la SSA pueda asignar un número y emitir la tarjeta correspondiente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes pueden solicitar un número de Seguro Social por primera vez?

Todos los ciudadanos de Estados Unidos pueden pedir su número de Seguro Social si aún no lo tienen. Además, algunos no ciudadanos pueden iniciar el trámite si demuestran una razón válida, como empleo, asistencia escolar o alguna otra justificación no laboral aceptada por la SSA.

Entre los grupos que pueden necesitar un número nuevo se encuentran estudiantes internacionales, trabajadores extranjeros, solicitantes del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), niños ciudadanos que no lo han tramitado y sobrevivientes de violencia doméstica, entre otros.

¿Cómo se inicia el proceso de solicitud?

El primer paso para solicitar el número es acceder a la página oficial de la SSA y completar la solicitud en línea si es posible. Aunque parte del proceso requiere presentarse en persona, iniciar la solicitud por internet puede ahorrar tiempo en el trámite presencial.

Una vez completada la solicitud electrónica, si estás en Estados Unidos deberás visitar una oficina local de la SSA para mostrar la documentación original que respalde tu identidad, edad y estatus migratorio o de ciudadanía. Esto es necesario para que la SSA pueda verificar los datos antes de emitir el número y la tarjeta correspondiente.

La tarjeta con tu número de Seguro Social te será enviada por correo postal, generalmente dentro de 14 días hábiles después de que la SSA apruebe tu solicitud.

¿Qué documentos debes presentar para tu solicitud?

Para completar el trámite, la SSA requiere que presentes documentos originales que acrediten tu identidad, edad y estado civil o migratorio. Estos suelen incluir, entre otros, certificado de nacimiento, pasaporte vigente o documento que pruebe tu autorización para trabajar o estudiar en Estados Unidos.

Cumplir con estos pasos y requisitos asegura que puedas obtener tu número de Seguro Social de forma oficial y sin costo alguno.