El Buró de Crédito borrará de la lista negra en marzo de 2026 a todas las personas con estas deudas

El historial negativo tiene fecha de caducidad en México. El Buró de Crédito debe eliminar automáticamente ciertos adeudos este marzo de 2026, siempre que cumplan con el tiempo de permanencia y los montos en UDIS que marca la ley.

¿Quiénes salen de la lista negra del Buró de Crédito en marzo 2026?

La ley mexicana obliga al Buró de Crédito a borrar deudas de años anteriores si el monto no excede los límites legales y no existe un proceso judicial activo. Los registros desaparecen de forma automática tras cumplir 1, 2, 4 o 6 años, dependiendo de la cantidad adeudada convertida a Unidades de Inversión (UDIS).

Estos son los plazos de eliminación según el monto del adeudo:

Deudas menores a 25 UDIS: Registros de marzo 2025 se borran este mes (1 año).

Deudas de 25 a 500 UDIS: Registros de marzo 2024 desaparecen ahora (2 años).

Deudas de 500 a 1,000 UDIS: Adeudos de marzo 2022 quedan eliminados (4 años).

Para adeudos mayores a 1,000 UDIS, el historial negativo permanece hasta 6 años, siempre que no se trate de un fraude.

Cómo limpiar tu historial financiero sin caer en fraudes

La Condusef advierte que ninguna entidad o persona puede borrar registros negativos a cambio de dinero; el proceso es estrictamente legal y automático. Si el nombre de un deudor permanece en el sistema después de los plazos mencionados, es necesario solicitar una aclaración directamente en el portal oficial del Buró de Crédito.

Sigue estas claves para sanear tu perfil financiero durante 2026:

Consulta gratis: Solicita tu Reporte de Crédito Especial una vez al año sin costo.

Negocia convenios: Acuerda descuentos directamente con el banco acreedor.

Evita el "mínimo": Cubrir solo el pago mínimo alarga la deuda y los intereses.

Cuidado con la "Quita": Salda tu deuda con descuento, pero considera que dejará una marca por años.

El sistema financiero tarda hasta 29 días hábiles en procesar y responder cualquier aclaración sobre errores en el historial.