Vive sin presión; pasos para limpiar tu historial en el Buró de Crédito y volver a pedir préstamos o tarjetas en 2026

Estar en el Buró de Crédito genera muchas dudas entre quienes buscan un préstamo, una tarjeta o incluso contratar servicios en 2026. Aunque existe la creencia de que es una “lista negra”, la realidad es distinta: todas las personas que han solicitado algún financiamiento aparecen en el Buró.

El problema surge cuando el historial tiene atrasos, adeudos sin pagar o registros negativos que complican el acceso a nuevos créditos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI), más de un tercio de la población en México tiene algún crédito vigente y una parte reconoce que su nivel de endeudamiento es alto o excesivo. Por ello, mejorar el historial crediticio se ha vuelto una necesidad para miles de personas que buscan estabilidad financiera este 2026.

¿Se puede salir del Buró de Crédito en 2026?

De acuerdo a la Condusef, la respuesta corta es no. No es posible “salir” del Buró de Crédito porque no se trata de un padrón del que se entre o se salga voluntariamente; sin embargo, sí es posible mejorar el historial y, con el tiempo, eliminar registros negativos conforme lo establece la ley.

El primer paso es conocer la situación real. En México, cualquier persona puede solicitar gratis una vez al año su Reporte de Crédito Especial a través del Buró de Crédito o del Círculo de Crédito , las únicas sociedades autorizadas por el Gobierno federal. Este documento permite identificar deudas, atrasos o errores que afectan la calificación.

¿Qué es el buró de crédito y cómo consultarlo gratis?

Pasos prácticos para mejorar tu historial crediticio

Para quienes buscan recuperar su salud financiera en 2026, especialistas y autoridades recomiendan acciones concretas:



Liquidar deudas vencidas , comenzando por las más antiguas

, comenzando por las más antiguas Negociar con bancos o tiendas departamentales para obtener convenios o descuentos

para obtener convenios o descuentos Evitar pagar solo el mínimo , ya que los intereses se acumulan

, ya que los intereses se acumulan Cumplir puntualmente con pagos de créditos y servicios actuales

Solicitar aclaraciones si el reporte contiene errores; las instituciones tienen hasta 29 días hábiles para responder

También existe la opción de la quita, que consiste en pagar una parte de la deuda con descuento. Aunque puede aliviar la carga financiera, deja una marca negativa en el historial y reduce la posibilidad de obtener nuevos créditos en el corto plazo.

¿Cuándo se borran las deudas del Buró de Crédito?

La ley establece plazos claros para la eliminación de registros negativos, siempre que no exista fraude o un proceso judicial:



Deudas menores a 25 UDIS se eliminan en un año

Entre 25 y 500 UDIS, en dos años

Entre 500 y 1,000 UDIS, en cuatro años

Mayores a 1,000 UDIS, hasta en seis años

Finalmente, es importante desconfiar de empresas que prometen “borrarte del buró” a cambio de dinero. Eso es ilegal. Recuperar el acceso al crédito en 2026 no depende de trucos, sino de disciplina financiera, información clara y acuerdos directos con las instituciones.

