Adiós al historial negativo: Si dejaste de pagar en estas fechas, saldrás del Buró de Crédito en marzo 2026

Para miles de mexicanos atrapados en un historial negativo, marzo 2026 llega con una posibilidad real de empezar de cero: la ley obliga al Buró de Crédito a eliminar automáticamente ciertos adeudos que ya cumplen su tiempo máximo de permanencia en el registro.

La legislación mexicana reconoce el llamado 'derecho al olvido' financiero y mide las deudas en Unidades de Inversión (UDIS) para fijar su fecha de caducidad. Entender ese mecanismo permite saber con certeza si tu nombre está próximo a quedar limpio en el sistema.

Si dejaste de pagar en estas fechas, saldrás del Buró de Crédito en marzo 2026

Las deudas registradas en el Buró de Crédito desaparecen tras periodos fijados por ley, siempre que no exista proceso judicial activo ni fraude. Revisar la fecha exacta del impago permite calcular si el historial negativo se eliminará en marzo 2026.

Adeudos menores a 25 UDIS con impago en marzo de 2025

Deudas entre 25 y 500 UDIS con mora en marzo de 2024

Adeudos entre 500 y 1,000 UDIS con registro en marzo de 2022

Deudas mayores a 1,000 UDIS con atraso en marzo de 2020

Los adeudos pequeños caducan primero, mientras montos altos permanecen más tiempo en el reporte. Si el atraso inició en años previos dentro de esos rangos, el registro desaparecerá automáticamente durante marzo, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante instituciones financieras.

Las 5 claves para sanear tu historial

Todas las personas con créditos figuran en el Buró de Crédito, por lo que el objetivo real consiste en mejorar la calificación. Existen acciones concretas que permiten reducir el impacto del historial negativo y recuperar confianza ante bancos durante 2026.

Liquida deudas vencidas con prioridad

Negocia convenios directos con tu banco

Evita pagos mínimos en tarjetas

Paga servicios y créditos a tiempo

Solicita aclaraciones ante errores en reportes

Atender cada adeudo con orden y constancia fortalece el perfil financiero y eleva el puntaje con el paso del tiempo. Un buen comportamiento reciente pesa mucho más para futuras solicitudes de crédito en bancos y tiendas de todo el país.