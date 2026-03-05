Muchos mexicanos podrían quedarse sin los $2,500 de la Beca Rita Cetina 2026 por este error en la inscripción

El registro en línea para la Beca Rita Cetina 2026 ya está en marcha y miles de familias en el país buscan obtener el apoyo económico destinado a estudiantes de primaria inscritos en escuelas públicas.

Sin embargo, durante el proceso de inscripción existe un punto clave que puede provocar retrasos o impedir completar correctamente el registro. Se trata de la digitalización de los documentos, un paso obligatorio dentro del sistema en línea donde madres, padres o tutores deben subir archivos legibles y completos.

Si los documentos no están digitalizados correctamente, el sistema puede impedir avanzar en el registro o generar problemas en la validación de datos, lo que podría dejar fuera del proceso a algunos solicitantes.

Documentos que deben digitalizarse para solicitar la beca

Para completar la solicitud en línea de la Beca Rita Cetina, el sistema solicita que algunos documentos se carguen en formato digital. Estos archivos corresponden principalmente al padre, madre o tutor responsable del registro.

Entre los documentos que deben digitalizarse se encuentran:

Identificación oficial del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio vigente

CURP del padre, madre o tutor

CURP del estudiante

Datos de la escuela donde estudia el menor (incluida la Clave de Centro de Trabajo o CCT)

Las autoridades recomiendan que los archivos sean claros, completos y legibles para evitar errores en la verificación de información.

El apoyo económico para nuevos beneficiarios consiste en $2,500 pesos anuales por cada estudiante registrado.|Archivo adn40

Formas sencillas de digitalizar documentos

Actualmente existen varias formas de convertir documentos físicos en archivos digitales para subirlos al sistema de registro de la beca. Lo importante es que la imagen sea clara y muestre toda la información.

Algunas formas comunes de digitalizar documentos incluyen:

Escanear los documentos con un escáner tradicional

Tomar una fotografía con el teléfono celular

Utilizar aplicaciones móviles para escanear documentos

Convertir fotografías en archivos PDF desde el celular o computadora

En cualquier caso, es recomendable revisar que el documento esté completo, bien iluminado y sin partes recortadas antes de subirlo a la plataforma.

¿En qué consiste la Beca Rita Cetina 2026?

La Beca Rita Cetina es un programa dirigido a familias con hijas o hijos inscritos en escuelas primarias públicas en México. El registro en línea se realiza a través del portal oficial y estará disponible del 2 al 19 de marzo de 2026, periodo en el que las familias pueden completar la solicitud.

El apoyo económico para nuevos beneficiarios consiste en $2,500 pesos anuales por cada estudiante registrado. Esto significa que el monto puede aumentar si una familia inscribe a más de un menor dentro del programa.

