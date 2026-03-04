Es oficial: tramitar la licencia de conducir en Jalisco en 2026 ya tiene estos costos y requisitos

Con la actualización de tarifas estatales, tramitar la licencia de conducir requiere revisar información clave para este año. En Jalisco 2026 las autoridades difundieron nuevos costos y requisitos, datos esenciales para automovilistas, motociclistas y choferes que necesitan circular con documentación vigente en todo el estado.

El trámite estatal exige cita previa, entrega de documentos y evaluaciones viales. Conocer cada paso evita contratiempos en módulos de atención y permite planear el presupuesto, ya que las tarifas oficiales cambian según tipo de permiso y categoría de conducción en este nuevo periodo estatal.

Costos de la licencia de conducir en Jalisco 2026

Las tarifas oficiales para obtener licencia de conducir en el estado presentan ajustes para Jalisco 2026. La Secretaría de Transporte fija montos distintos según categoría, por lo que automovilistas, choferes y motociclistas deben revisar el costo correspondiente antes del trámite.

Costos oficiales de la licencia de conducir en Jalisco 2026:

Automovilista: 913 pesos

Chofer: 1,030 pesos

Motociclista: 600 pesos

Transporte público o privado: 1,251 pesos

Permiso de menor (6 meses): 557 pesos

Permiso de menor (1 año): 1,143 pesos

El pago depende del tipo de permiso solicitado y se realiza durante el proceso en los módulos estatales. Estas son las cantidades oficiales vigentes para quienes tramitan licencia nueva en territorio jalisciense durante 2026 según autoridad estatal este año vigente.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir en Jalisco 2026

El trámite para obtener licencia de conducir en Jalisco 2026 inicia con una cita digital en el portal estatal. La persona solicitante presenta documentos oficiales y cumple evaluaciones teóricas y prácticas que validan conocimientos viales y capacidad de manejo seguro.

Documentos y requisitos obligatorios:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio con antigüedad menor a 90 días

CURP impreso o acta de nacimiento actualizada

Tipo de sangre

Constancias viales según categoría de licencia

Certificado médico para personas de 75 años o más

Las autoridades revisan cada documento durante la cita y confirman identidad, domicilio y datos personales del solicitante. También aplican pruebas obligatorias para asegurar respeto al reglamento de tránsito y conducción responsable dentro del estado en este proceso oficial estatal vigente.