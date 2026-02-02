La expo wellness más importante de habla hispana llega a Monterrey en 2026 y ya tiene fecha confirmada

La ciudad de Monterrey se prepara para recibir la primera edición regia de BienFest, la expo wellness más relevante de habla hispana que transformó durante una década la cultura de salud integral en México. El evento reúne a expertos internacionales, marcas especializadas y miles de personas interesadas en adoptar estilos de vida más conscientes y saludables.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El evento expo wellness integral con enfoque educativo y experiencial

BienFest 2026 se realizará el 28 de febrero y 1 de marzo en la Nave Lewis del Parque Fundidora, con un programa que integra conferencias magistrales, talleres prácticos, clases grupales, áreas de exposición y espacios de vinculación profesional para asistentes.

El enfoque del evento parte de una visión integral de la salud , donde el aprendizaje práctico, la actualización científica y el intercambio de experiencias ocupan un lugar central, lejos del formato tradicional de feria comercial que prioriza la venta directa.

Uriel Alvarado Cancino, cofundador del proyecto, explicó en presentación oficial que la experiencia busca informar, conectar y transformar hábitos, mediante contenidos accesibles y actividades guiadas por especialistas reconocidos en nutrición, fitness y desarrollo personal con impacto comprobado para públicos diversos.

Una plataforma consolidada para el bienestar en México

La agenda incluye la participación de figuras conocidas del ámbito wellness, junto con profesionales de la salud funcional, quienes compartirán conocimientos aplicables sobre longevidad, manejo del estrés, alimentación consciente y optimización del bienestar cotidiano, con enfoque educativo y preventivo integral.

Además de las charlas, el encuentro contará con más de 150 marcas especializadas, que presentarán productos de etiqueta limpia, desde alimentos orgánicos y suplementación, hasta moda sostenible, cosmética natural y soluciones tecnológicas orientadas al descanso y la recuperación física cotidiana.

Con más de una década de trayectoria, BienFest consolida su primera edición en Nuevo León como un punto de referencia regional, al promover información confiable y consumo responsable, con actividades para todas las edades y niveles de experiencia en bienestar.