Confirmado por el Gobierno: estas son las razones por las que te pueden cancelar la Beca Rita Cetina 2026

El registro para la Beca Rita Cetina 2026 inició el pasado 2 de marzo, convirtiéndose casi de inmediato en uno de los apoyos federales más solicitados por familias y estudiantes de educación básica en México. Sin embargo, aunque este programa busca apoyar la permanencia escolar, existen diversas situaciones por las que los beneficiarios pueden perder el apoyo económico.

De acuerdo con las Reglas de Operación 2026 del Programa Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, los estudiantes de secundaria inscritos deben cumplir con ciertos requisitos para mantenerse dentro del padrón de beneficiarios. Si las autoridades detectan irregularidades o cambios en la situación escolar del alumno, el apoyo puede suspenderse o cancelarse.

Las razones por las que pueden cancelar la Beca Rita Cetina 2026

Las autoridades del programa establecen que un estudiante puede ser dado de baja del apoyo por distintas causas. Entre las principales se encuentran:

Fallecimiento del beneficiario.

Cuando el estudiante cumple 18 años .

. Concluir la secundaria, especialmente cuando el alumno está registrado en tercer grado .

. Haber recibido el apoyo durante 30 meses , que es el límite máximo de pago establecido por el programa.

, que es el límite máximo de pago establecido por el programa. Renuncia voluntaria del padre, madre o tutor que registró al estudiante.

Detectar duplicidad en el padrón , es decir, que el alumno aparezca registrado más de una vez.

, es decir, que el alumno aparezca registrado más de una vez. Recibir otra beca de manutención incompatible otorgada por alguna dependencia.

otorgada por alguna dependencia. Baja escolar o abandono de estudios.

Cuando ningún integrante de la familia beneficiaria estudia en una escuela pública prioritaria o elegible para el programa.

para el programa. Detectar inconsistencias en los documentos o información proporcionada durante el registro.

Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina 2026

La Beca Rita Cetina 2026 otorga un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos por familia, con un monto adicional de 700 pesos por cada estudiante extra de secundaria que forme parte del mismo hogar.

Este programa federal está dirigido principalmente a estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación básica, con el objetivo de apoyar a las familias y evitar la deserción escolar por motivos económicos.

Las autoridades han señalado que los beneficiarios deben mantenerse inscritos en sus planteles educativos y cumplir con las reglas del programa para conservar el apoyo. En caso de presentarse alguna de las situaciones contempladas en las reglas de operación, el estudiante puede ser dado de baja y dejar de recibir los pagos correspondientes.

