Balacera en Tepito deja muertos y lesionados en la alcaldía Cuauhtémoc

Durante la tarde de este viernes 3 de abril se registró una fuerte balacera en la zona del Barrio Bravo de Tepito en la alcaldía Cuauhtémoc, lo cual provocó una importante movilización de cuerpos de emergencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), así como de la Fiscalía capitalina.

Información recabada por Antonio Huitzil, reportero de adn Noticias y Azteca Noticias, refiere que los hechos se registraron en el cruce de la calle Díaz de León y González Ortega alrededor de las 17:00 horas de este 3 de abril.

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Muere hombre tras balacera en Tepito este 3 de abril

Luego de que se diera a conocer la información sobre la balacera en Tepito, se confirmó que un sujeto de aproximadamente 30 años de edad perdió la vida derivado de los impactos con arma de fuego, por lo cual personal de seguridad acordonó la zona para evitar afectar las investigaciones.

Por otro lado, se confirmó que un sujeto más resultó herido tras la balacera, por lo cual tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital de la zona para recibir la atención médica correspondiente.

SSC CDMX mantiene operativo en la alcaldía Cuauhtémoc

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, autoridades de investigación mantienen un operativo en la zona con la finalidad de dar con los responsables del asesinato en calles de Tepito.

Por otro lado, se refiere que una de las investigaciones que se están manejando es la de un ataque directo, esto por la escena en la que se descubrió el cuerpo sin vida y al segundo sujeto lesionado tras la agresión.

Es importante recordar que la zona de Tepito es una de las más conflictivas dentro de la CDMX, pues destaca por contar con altos índices delictivos relacionados con el crimen organizado.

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