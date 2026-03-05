Se acaba el tiempo: Fecha límite para pagar el refrendo y evitar recargos en Nuevo León durante 2026

Los propietarios de vehículos en Nuevo León se encuentran en la recta final para cumplir con el pago del refrendo vehicular 2026. El Instituto de Control Vehicular (ICV) exhortó a los automovilistas a realizar el trámite durante marzo para evitar recargos, adeudos acumulados y posibles complicaciones en trámites posteriores relacionados con sus unidades.

De acuerdo con la dependencia estatal, los descuentos por pronto pago que se ofrecieron durante enero y febrero ya concluyeron; no obstante, aún permanecen vigentes algunos subsidios dependiendo del tipo y modelo del vehículo, por lo que las autoridades recomiendan aprovechar los últimos días antes de que comiencen a generarse cargos adicionales.

Fecha límite para pagar el refrendo 2026 en Nuevo León

El plazo para cubrir el refrendo sin generar recargos corresponde a todo el mes de marzo, es decir, hasta el último día. Una vez concluido este periodo, el sistema comenzará a reflejar adeudos por rezago.

El Instituto de Control Vehicular señaló que cumplir a tiempo permite mantener actualizada la situación fiscal del vehículo y evitar problemas al realizar trámites como cambio de propietario, renovación de placas o procesos administrativos relacionados con la unidad.

Así puedes realizar el pago del refrendo en Nuevo León

El pago puede realizarse en línea mediante el portal oficial del Instituto de Control Vehicular, a través de su aplicación móvil ICVNL, o mediante transferencias electrónicas como SPEI o CoDi.

También es posible acudir a módulos autorizados, aunque el organismo recomienda el trámite digital para evitar filas.

Revelan calendario de verificación vehicular en el Edomex

Costos del refrendo vehicular 2026 en Nuevo León

Para este año, el costo del refrendo depende del modelo del vehículo:



Modelos 2011 o anteriores : mil 75 pesos (19.5 UMA)

: mil 75 pesos (19.5 UMA) Modelos 2012 a 2016 : mil 698 pesos (25 UMA)

: mil 698 pesos (25 UMA) Modelos 2017 en adelante : tres mil 762 pesos (35 UMA)

: tres mil 762 pesos (35 UMA) Vehículos eléctricos registrados en 2025 o anteriores : mil 881 pesos (17.5 UMA)

: mil 881 pesos (17.5 UMA) Motocicletas, remolques y vehículos todoterreno: 752 pesos (7 UMA)

Estos son los subsidios en Nuevo León para 2026

También se mantiene un subsidio del 25% para personas mayores de 65 años que sean propietarias de un solo vehículo modelo 2020 o anterior.

Entre los programas vigentes durante todo el año destaca Ponlo a tu nombre o Ponlo al corriente, que permite regularizar vehículos modelo 2020 o anteriores con un pago fijo de 50 UMA, mientras que motocicletas y remolques pagan 7 UMA, sin considerar multas municipales ni el cambio de propietario.

¿Qué pasa si no pagas el refrendo a tiempo?

Aunque en redes sociales circuló la versión de que no pagar el refrendo genera multas inmediatas, el Instituto de Control Vehicular aclaró que no existen sanciones automáticas.

Sin embargo, el incumplimiento sí provoca recargos y adeudos acumulados, los cuales pueden afectar la realización de trámites vehiculares en el futuro. Por ejemplo, un propietario podría enfrentar dificultades para vender su automóvil, cambiar placas o regularizar su documentación.

