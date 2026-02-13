Adiós multas: Sinaloa ofrece beneficio a conductores para limpiar su historial y ahorrar hasta 34 mil pesos

El SATES en Sinaloa extiende su programa de condonación masiva que permite ahorrar hasta 34 mil pesos en deudas vehiculares. Los automovilistas con adeudos de hasta $40,000 podrán liquidar su cuenta total con un pago único de $6,000 hasta el 31 de marzo de 2026.

¿Cómo obtener el ahorro de 34 mil pesos en deudas vehiculares en Sinaloa?

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa confirma que el programa "Ponte al Corriente" se extiende para beneficiar la economía de los conductores. Al realizar el pago de $6,000 pesos, el sistema elimina automáticamente multas, recargos y gastos de ejecución, permitiendo que el propietario ahorre el 85% del dinero que debía originalmente.

Este beneficio incluye los siguientes trámites sin costo adicional:

Canje de placas: La dotación de láminas nuevas ya está cubierta en el pago.

La dotación de láminas nuevas ya está cubierta en el pago. Calcomanía anual: El refrendo 2026 queda saldado con este movimiento.

El refrendo 2026 queda saldado con este movimiento. Limpieza de historial: Se borran todos los adeudos de años anteriores.

Este beneficio aplica exclusivamente para propietarios de vehículos modelo 2018 y anteriores.

¡EL PROGRAMA PONTE AL CORRIENTE SE EXTIENDE!



•Liquida tu deuda vehicular con un pago único de $6,000.

•¡Incluye calcomanía y canje de placas!

•Aplica para modelos 2018 y anteriores.



— Gobierno del Estado de Sinaloa (@sinaloagobmx) February 9, 2026

Requisitos y sedes para liquidar tu adeudo vehicular en Sinaloa

El Gobierno del Estado de Sinaloa detalla que el plazo vence el último día de marzo, por lo que invita a los conductores a no esperar al cierre de la convocatoria. Para facilitar el cumplimiento, el monto de 6 mil pesos puede liquidarse a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, eliminando la presión de un pago en una sola exhibición.

Los canales habilitados para recibir este incentivo económico son:

Portal Ciudadano: Pago en línea a través de ciudadano.sinaloa.gob.mx. Módulos Físicos: Oficinas de recaudación y colecturías en los 18 municipios. Restricción por modelo: El vehículo debe ser año 2018 o años previos.

Es importante considerar que el beneficio no aplica para modelos 2019 en adelante. Al aprovechar este descuento, los conductores evitan que su unidad sea remitida al corralón por falta de documentos actualizados. El SATES advierte que tras el 31 de marzo comenzarán operativos de vigilancia.