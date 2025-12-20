Otorgan 50% de descuento en adeudos vehiculares; beneficio vence el 22 de diciembre

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció un descuento del 50% en adeudos vehiculares como parte de un programa especial de regularización fiscal, dirigido a las y los propietarios de vehículos con pagos pendientes en la entidad.

Lezama enfatizó que la medida apoya la economía familiar y evita problemas futuros al mantener los vehículos en regla.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Para quiénes aplica el 50% de descuento en adeudos vehiculares?

De acuerdo con lo informado, el beneficio aplicará para adeudos relacionados con el refrendo vehicular, tarjeta de circulación, recargos y multas de ejercicios anteriores, con el objetivo de facilitar que las y los contribuyentes se pongan al corriente y eviten mayores sanciones.

Pueden acceder al descuento aquellos que sean propietarios de vehículos registrados en Quintana Roo y tengan adeudos pendientes.

Fecha límite

El beneficio estará vigente hasta el lunes 22 de diciembre de 2025, por lo que solo hay unos días para aprovecharlo.

¿Cómo realizar el pago?

Tienes dos opciones para aprovechar el beneficio:



En línea: A través de la página del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), donde puedes consultar y pagar con el descuento aplicado.

Presencial: En las oficinas del SATQ en los municipios del estado, donde el personal puede ayudar con el trámite.

Este descuento es útil para poder estar al corriente antes del cambio obligatorio de placas que se realizará en los primeros meses de 2026. Para ese trámite será necesario no tener adeudos, por lo que aprovechar este descuento puede evitar inconvenientes y gastos adicionales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.