Nueva edad de jubilación en el ISSSTE cambia el tablero para miles de trabajadores en 2026

El Gobierno de México aplicó una reforma clave para quienes permanecen en el régimen Décimo Transitorio del ISSSTE. El decreto, publicado el 24 de junio de 2025 en el DOF, reduce de forma progresiva la edad mínima para acceder a la jubilación desde 2026. La medida responde a reclamos laborales y corrige los incrementos aprobados en 2007.

El ajuste beneficia a cerca de 968,000 trabajadores federales, estatales y municipales. La reducción avanza por fases hasta 2034, con un impacto directo en maestras, médicos y personal administrativo que buscan un retiro anticipado sin perder el derecho al 100% del sueldo básico.

¿Qué cambió en la jubilación del ISSSTE?

El decreto elimina el aumento escalonado que llevaría la edad de retiro a 60 años para hombres y 58 para mujeres en 2028. El nuevo modelo fija reducciones paulatinas que permiten salir del servicio antes y con mejores condiciones.

Expertos señalan que la reforma reconoce el efecto “regresivo” de la ley de 2007. También anticipan un costo fiscal elevado, aunque destacan que mejora la protección laboral de quienes siguen en el esquema previo a las Afores.

Nueva tabla de edades: Así funciona

Las mujeres podrán retirarse a partir de los 56 años en 2026 y hasta los 53 en 2034. En el caso de los hombres, la edad baja a 58 en 2026 y llegará a 55 en 2034. El requisito de cotización se mantiene:



28 años para mujeres

30 años para hombres

PENSIONISSSTE El ajuste se limita estrictamente a la modalidad de Pensión por Jubilación bajo este régimen.

La pensión continúa en 100% del sueldo básico del último año, sin topes. Esto diferencia al Décimo Transitorio de los esquemas de cuentas individuales, donde el monto depende del ahorro acumulado.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Solo aplica para quienes conservaron sus derechos en el Décimo Transitorio y eligen la Pensión por Jubilación. No incluye:



Cesantía

Invalidez

Ni a quienes migraron al sistema de Afores

Los trabajadores deben verificar su estatus en los portales del ISSSTE o PENSIONISSSTE , ya que otros tipos de retiro mantienen sus propios requisitos.

Pasos para tramitar la jubilación con el nuevo esquema

El ISSSTE pide revisar primero el historial de cotizaciones y confirmar que se cumple la edad según el año correspondiente. También solicita documentos básicos como:



Identificación

CURP

Constancia de servicio

Talón de pago

El trámite puede iniciar en subdelegaciones o en el portal de PENSIONISSSTE. La institución recomienda anticipar la solicitud, porque el proceso tarda hasta 90 días y requiere revisión de datos laborales.

