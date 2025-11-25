¡Atención, universitarios! La beca universal de Michoacán inicia registro el 15 de diciembre

El Gobierno de Michoacán anunció que el próximo lunes 15 de diciembre iniciará el registro para acceder a la Beca Gertrudis Bocanegra , un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos dirigido a estudiantes universitarios de instituciones públicas del estado.

Este programa forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia , impulsado por el gobierno federal para evitar que jóvenes abandonen sus estudios por motivos económicos.

#TuSecretarioInforma🗞️ | Acompañado por el gobernador de Michoacán, @ARBedolla, el secretario @mario_delgado encabezó la asamblea informativa de la Beca "Gertrudis Bocanegra", que apoyará a alumnas y alumnos universitarios de la entidad.



Señaló que, como parte del…

Requisitos y documentos obligatorios para el registro

Para evitar contratiempos, las autoridades educativas pidieron reunir la siguiente documentación:



CURP vigente

Número de teléfono celular activo

Correo electrónico persona l que el estudiante revise con frecuencia

l que el estudiante revise con frecuencia Identificación oficial para mayores de 18 años (INE, pasaporte o cédula)

para mayores de 18 años (INE, pasaporte o cédula) En caso de menores de edad, identificación oficial de la madre, padre o tutor

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)

reciente (no mayor a tres meses) Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la universidad en la que está inscrito

Las autoridades recordaron que la CCT puede solicitarse directamente en el plantel o consultarse en buscadores oficiales de escuelas públicas.

¿Dónde y cómo registrarse?

El registro oficial se realizará en la página de la Beca Gertrudis Bocanegra (disponible a partir de la fecha mencionada) habilitada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. De acuerdo con su titular, Julio César León, el trámite será completamente en línea y estará disponible desde el 15 de diciembre.

En enero de 2026, las y los estudiantes recibirán la tarjeta bancaria mediante la cual se dispersará el recurso económico. Posteriormente, el primer depósito se hará efectivo en febrero, correspondiente al bimestre enero-febrero.

El proceso de registro deberá ser completado personalmente por cada estudiante, por lo que se recomienda tener listos todos los documentos antes de ingresar al sistema.

Apoyo pensado para más de 98 mil jóvenes

Durante una asamblea en la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla detalló que la beca tendrá carácter universal, por lo que todos los alumnos inscritos en las 121 universidades públicas de la entidad podrán recibirla sin procesos de selección competitiva.

En total, el beneficio contempla a 98 mil 569 estudiantes, quienes recibirán los depósitos bimestrales a partir de febrero del próximo año.

Más infraestructura educativa para Michoacán

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado , añadió que el programa se complementa con obras como la construcción de 10 nuevos bachilleratos tecnológicos, 65 telebachilleratos, cinco universidades y la ampliación de 20 preparatorias, con el objetivo de fortalecer la cobertura educativa en la entidad.

Con este paquete de apoyos, el gobierno estatal busca garantizar que ningún joven interrumpa su formación profesional por falta de recursos.

