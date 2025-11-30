Esto es lo que pasa si no haces el Servicio Militar Nacional y tuviste bola blanca

El Servicio Militar Nacional (SMN) es un programa donde los jóvenes mexicanos reciben conocimientos básicos sobre doctrina militar, el cual es considerado como una "obligación ciudadana" en el Artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez cumplido, se formará parte de las reservas nacionales, en caso de una movilización o necesidad del país.

El pasado 26 de noviembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) anunció cambios clave en el sistema del SMN para que más jóvenes tengan que recibir el adiestramiento, lo que ha provocado mucha polémica en redes sociales, así como varias dudas al respecto.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus mano.

Cambios de la Defensa al Servicio Militar Nacional

El formato del SMN se mantuvo igual durante 45 años, pero cambiará para 2026. Con el propósito de que más jóvenes puedan cumplir con esto, el servicio pasó de un adiestramiento de 44 semanas de duración a solamente 13.

Se mantiene que todos los hombres mayores de 18 años deben acudir al sorteo obligatoriamente, y que las mujeres pueden hacerlo de forma voluntaria. También se mantiene que la bola blanca o bola azul significan adiestramiento, y bola negra significa "a disponibilidad".

Es así que, desde el 2026, todos los jóvenes con bola blanca o azul deberán presentarse 13 sábados a las sesiones de adiestramiento, que son de las 08:00 am hasta las 13:00 de la tarde.

¿Por qué es importante contar con tu Cartilla del Servicio Militar Nacional?



Porque al obtenerla te reconoces como parte de una generación de mexicanas y mexicanos que contribuyen a la construcción de un país más fuerte y competitivo.



Además, la cartilla amplía tus… pic.twitter.com/DwwsCXiXQ9 — @Defensamx (@Defensamx1) November 28, 2025

¿Qué pasa si no hago el Servicio Militar Nacional?

No existe ninguna sanción penal directa para las personas que no cumplan con el Servicio Militar Nacional. No hay una multa o castigo de prisión, por lo que las personas que no lo realizan no deben preocuparse por alguna consecuencia de este tipo.

Sin embargo, no tener la cartilla militar puede prohibir el acceso a ciertos empleos que la piden como un requisito, especialmente en el sector de gobierno. Por otro lado, al ser un documento de identificación oficial, también puede servir para facilitar algunos trámites.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.