¡Apúrate! Esto debes hacer si tu CURP no dice certificada antes de tramitar la nueva con datos biométricos

La CURP certificada es un requisito indispensable para obtener la nueva CURP biométrica que entrará en vigor en febrero de 2026 y será obligatoria para realizar trámites escolares, como las becas Benito Juárez, registros a instituciones de salud o incluso para cobrar tu pensión IMSS.

Por esta razón, en adn Noticias te queremos contar cuál es la CURP validada que te solicitan en el trámite de la nueva CURP y cómo puedes obtenerla antes de que hagas tu cita en el módulo de Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo), en la CDMX.

Riesgos para la información personal con el nuevo CURP con datos biométricos [VIDEO] La Consejera Jurídica Ernestina Godoy explicó que la iniciativa para crear una Plataforma Única de Identidad a través de la CURP contendrá fotografías y huellas dactilares.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es la CURP certificada?

Seguramente, has leído que uno de los requisitos solicitados por la Renapo para tramitar tu nueva CURP biométrica es acudir con una CURP tradicional validada; esto, se refiere precisamente a la CURP certificada.

IMPORTANTE ⚠️ Si tu CURP está certificada quiere decir que se encuentra avalada y respaldada por RENAPO y el Registro Civil del Estado. pic.twitter.com/njepKVjmAe — Angelopolitano (@angelopolitan) May 11, 2024

Pero, ¿qué es la CURP certificada? Anteriormente, cuando solicitabas tu CURP te entregaban un documento con una clave de identificación personal conformada por 18 caracteres entre números y letras. Este es el significado de cada uno de los componentes de la CURP.

Primera letra y vocal del primer apellido

Primera letra del segundo apellido

Primera letra del nombre

Año de nacimiento

Número de tu mes de nacimiento

El día de nacimiento

Nos dice el sexo. H para hombre y M si es mujer

La clave del estado en donde nació. Si eres extranjero te corresponde la letra NE

Primera consonante interna del apellido

La primera consonante interna del segundo apellido

La primera consonante interna del nombre

Número que se asigna con tu año de nacimiento. Se asigna del 0 al 9, si naciste en 1999 o antes, si naciste después del año 2000 se te asigna una letra del alfabeto

Se asigna del 0 al 9, si naciste en 1999 o antes, si naciste después del año 2000 se te asigna una letra del alfabeto Y finalmente el dígito verificador con el que se busca evitar duplicados , por si alguien comparte los mismos datos

, por si alguien comparte los mismos datos Este documento ahora incluye una leyenda debajo de la clave de lado derecho que dice: " CURP Certificada

Pasos para descargar la CURP certificada totalmente gratis

Obtener la CURP certificada es mucho más sencillo de lo que imaginas, pues lo puedes hacer tú mismo directamente en el sitio de la Renapo. Además, el documento no tiene ningún costo y puedes descargarlo en PDF totalmente gratis, para que puedas imprimirlo todas las veces que lo requieras.

A continuación, te compartimos los pasos para conseguir tu CURP con la validez del Renapo con la que podrás realizar el trámite de la nueva CURP , cuánto antes.

Entra a este ENLACE

Haz la búsqueda con tu CURP o si no la conoces, simplemente, selecciona la opción de ‘Datos personales’ y escribe tu nombre y datos de nacimiento.

o si no la conoces, simplemente, selecciona la opción de y escribe tu nombre y datos de nacimiento. Luego da clic en el botón de ‘Buscar’

El sistema te arrojará tus datos personales; verifica que estén correctos

Da clic en ' Descargar PDF'

Verifica que tu CURP cuente con la leyenda de validez de la Renapo

Ahora que ya conoces cómo hacer este procedimiento, ya puedes solicitar tu cita para tramitar la CURP biométrica que se volverá indispensable para diversos trámites en febrero de 2026. ¡Evita las filas!

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

