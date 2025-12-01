Ya son 8 mil 500 pesos: Se abre registro para Jóvenes Construyendo el Futuro y estos son los requisitos

El oficial, el Gobierno ha abierto las inscripciones al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro este lunes 1 de diciembre, para que 45 mil mexicanos de entre 18 y 29 años de edad puedan acceder al campo laboral y empezar a recibir capacitación de la empresa que seleccionen.

Actualmente, el dinero que da el programa es un salario mensual de $8,480 pesos mensuales, el cual se incrementará en el 2026, acorde al salario mínimo, por lo que es una excelente oportunidad ingresar en este momento.

Requisitos para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Los requisitos del programa son muy sencillos, ya que tienen el objetivo de que prácticamente cualquier joven en México pueda cumplirlo y así utilice el programa para comenzar a desarrollarse en el mundo laboral:



Identificación oficial

oficial CURP

Comprobante de domicilio

de domicilio Fotografía actual

Firma de declaración bajo protesta de decir la verdad de no estudiar ni trabajar

de declaración bajo protesta de decir la verdad de Hacer el registro en línea

Y es que sí, el programa es estricto en el sentido de aceptar únicamente a las personas que se encuentran sin estudiar y trabajar, por lo que millones de universitarios egresados lo han utilizado para su primer trabajo.

Así se debe hacer el registro para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro

No te preocupes si la página web no funciona, los días de registro suele caerse, pero se recupera horas después, por lo que debes monitorear de manera constante. Es así que el proceso para el registro es:



Ingresar a la página jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx Tener a la mano los documentos mencionados Llenar el formulario de datos personales, académicos y de contacto Aceptar carta compromiso y los términos y condiciones Ubicar el centro de trabajo de tu interés Realizar la postulación al centro de trabajo Recibirás respuesta en un periodo de máximo 3 días En caso de ser rechazado/a, puedes solicitar otra opción de trabajo En caso de ser aceptado, el trabajo te contactará por correo o número telefónico

