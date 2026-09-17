Para cinéfilos: Fechas y actividades del MUBI Fest Guadalajara

Por primera vez, Guadalajara será una de las sedes de MUBI Fest un evento creado para los amantes del cine que reúne una selección de películas cuidadosamente curadas, aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Cuándo y dónde es el MUBI Fest?

El evento se realizará del 18 al 20 de septiembre en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, será la quinta parada de la gira internacional después de Nápoles, Chicago, Estambul y São Paulo y seguirá por Londres, Buenos Aires, Bogotá y Santiago.

¿Qué habrá en el festival?

Para esta edición se tienen previstas funciones especiales, charlas, estrenos nacionales y actividades al aire libre. Se contemplan cuatro premieres nacionales provenientes del Festival de Cannes 2026: Su propio infierno, de Nicolas Winding Refn; Sheep in the Box, de Hirokazu Koreeda; Home: el primer impacto, de Na Hong-jin, y Rose, de Markus Schleinzer.

Habrá funciones de películas restauradas como Él, de Luis Buñuel, y El castillo de la pureza, de Arturo Ripstein, en 4K y Videodrome de David Cronenberg y se llevarán a cabo funciones al aire libre.

Los asistentes podrán disfrutar de una selección de restaurantes locales con opciones como bagels, baguettes, tacos y tejuino. DJ Sets a cargo de El Mini Gastón, bar de vinos y un colectivo local de DJs de viniles.

Contará con un módulo especial para estudiantes, una tienda de merch oficial y una selección de regalos y sorpresas para los visitantes.

Los boletos ya se encuentran disponibles y los puedes comprar directamente en la página de MUBI Fest.

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