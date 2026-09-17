Resultados TRIS hoy 17 de septiembre: números ganadores de la Lotería Nacional

¿Será que hoy la suerte por fin decidió ponerse de nuestro lado? Si jugaste al TRIS hoy este jueves 17 de septiembre, llegó el momento de sacar el boleto y revisar esos números que podrían darte una sorpresa.

La Lotería Nacional realiza cinco sorteos de TRIS durante el día, así que todavía hay oportunidades de conocer nuevas combinaciones y por supuesto, aquí en adn noticias te contamos cuáles son los números ganadores que ya fueron publicados y cuáles faltan por salir.

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¡Resultados del #TrisExtra No. 36650! 🤩

Número ganador: ✨5-4-4-6-4✨

Multiplicador: ✅ SÍ

¡Mucha suerte para la próxima jugada! 🍀 pic.twitter.com/8PYViV2aq2 — Lotería Nacional (@lotenal) September 17, 2026

Resultados del TRIS hoy 17 de septiembre

El TRIS tiene cinco sorteos durante el día, por lo que los resultados aparecen en distintos horarios; estos son los números ganadores publicados hasta el momento:

• Tris Medio Día: 36648 | número ganador: 7-1-8-0-2 | Multiplicador: SI

• Tris de las Tres: 36649 | número ganador: 3-6-6-4-1 | Multiplicador: NO

• Tris Extra: 36650 | número ganador: 5-4-4-6-4 | Multiplicador: SI

• Tris de las Siete: 36651 | número ganador: -- | Multiplicador: --

• Tris Clásico: 36652 | número ganador: -- | Multiplicador: --

La combinación ganadora está formada por cinco dígitos y el premio que puedes obtener depende de la modalidad que hayas elegido al jugar.

¿A qué hora salen los resultados del TRIS hoy?

Si todavía estás esperando alguno de los sorteos, toma nota de los horarios:

• 13:00 horas: TRIS Mediodía

• 15:00 horas: TRIS De las Tres

• 17:00 horas: TRIS Extra

• 19:00 horas: TRIS De las Siete

• 21:00 horas: TRIS Clásico

Así que sí, todavía puede faltar ese numerito que estás esperando.

¿Cómo saber si gané en el TRIS?

Aquí viene la parte importante: revisa tu boleto con calma y compara los números con el resultado oficial de la Lotería Nacional.

El TRIS cuenta con diferentes modalidades de juego, por lo que no necesariamente necesitas acertar los cinco números para obtener un premio.

También puedes consultar los resultados en los canales oficiales de la Lotería Nacional o acudir con un agente autorizado para verificar tu boleto.

Y si compraste tu participación por internet, revisa la información de tu cuenta para conocer si obtuviste algún premio.

¿Cuánto puedo ganar en el TRIS?

El premio cambia de acuerdo con la modalidad elegida y la cantidad apostada; en la modalidad Directa de 5, por ejemplo, si aciertas los cinco números en el orden exacto, puedes obtener hasta 50 mil pesos por cada peso apostado.

También existen otras opciones, como Directa de 4, Directa de 3, Par Inicial, Par Final, Número Inicial y Número Final, con diferentes premios.

Por eso, antes de celebrar porque viste tus números por ahí, revisa qué modalidad jugaste, Esa parte puede hacer toda la diferencia.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio del TRIS?

Si los números jugaron de tu lado, no dejes el boleto olvidado en la cartera, ya que la Lotería Nacional establece un plazo de 60 días naturales para cobrar los premios del TRIS.

Dependiendo del monto, el pago puede realizarse en oficinas de la Lotería Nacional, agencias, expendios o instituciones bancarias autorizadas.

Así que ya sabes: revisa bien esos cinco numeritos antes de guardar el boleto en el cajón de los “luego lo checo”, porque uno nunca sabe… quizá hoy el TRIS decidió darte una pequeña alegría y de paso pagar alguno que otro gustito.

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