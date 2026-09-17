Vaquerun CDMX: qué es, cuándo será y cuánto cuesta la carrera con sombrero

¿Has visto en redes videos en donde decenas de personas corren al ritmo de la banda? Incluso algunos internautas ya andan con FOMO por no haber participado en este peculiar evento. ¿Ya sabes de qué hablamos? Sí, de la famosa carrera Vaquerun.

Vaquerun mezcla kilómetros, música y ambiente norteño, y ahora está por llegar a la Ciudad de México; así que, si alguna vez quisiste hacer ejercicio sin renunciar a la fiesta, esta podría ser tu señal; pero, ¿qué es exactamente esta curiosa carrera? Aquí en adn noticias, te contamos.

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¿Qué es Vaquerun en CDMX 2026?

Vaquerun es una experiencia de running recreativo que combina una carrera con música en vivo y convivencia; la idea es bastante sencilla: ponerse los tenis, sumar kilómetros y dejar que una banda marque el ritmo del recorrido.

El formato ya ha tenido distintas ediciones en varios puntos del país; en Playas de Rosarito, por ejemplo, se realizan recorridos de 5 kilómetros acompañados de música y con participantes que llegan con tenis y sombrero vaquero.

También se han organizado eventos con este concepto en lugares como Meoqui, Puerto Vallarta, Culiacán y Querétaro, aunque cada edición tiene sus propias características, distancia y dinámica.

¿Cuándo será el Vaquerun en CDMX?

La primera edición anunciada de Vaquerun CDMX será el domingo 11 de octubre de 2026, de acuerdo con la convocatoria publicada, la cita será a las 10:30 de la mañana en la Estela de Luz, desde donde comenzará el recorrido.

Quienes no quieran hacer toda la ruta podrán incorporarse en el Ángel de la Independencia, según la información del evento.

La llegada será en el Hotel Fontán Reforma, donde continuará la convivencia.

¿Qué incluye el Vaquerun CDMX?

Aquí es donde la carrera deja de parecer una carrera cualquier, pues la inscripción publicada tiene un costo de 599 pesos e incluye:

• Sombrero vaquero.

• Paliacate.

• Participación en el recorrido.

• After party.

• Fiesta norteña.

• DJs.

Además, el evento señala que habrá opciones de alimentos y bebidas con y sin alcohol, y que no será necesario tener experiencia previa para participar.

Eso sí, el cupo anunciado es limitado a 100 personas, así que quienes quieran lanzarse a correr con sombrero deberán revisar la disponibilidad directamente en la convocatoria.

Así que ya sabes, si correr cinco kilómetros te parece poca fiesta, Vaquerun propone hacerlo con sombrero, paliacate y música norteña de fondo… Ahora sí, la pregunta importante no es cuánto vas a correr, sino si ya estás listo para sacar el vaquero que llevas dentro.

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