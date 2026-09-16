Si hay algo que la CDMX sabe hacer bien es convertir cualquier fin de semana en pretexto para salir y justo estamos entrando en esos meses del año en los que la ciudad se llena de festivales, fiestas, conciertos y eventos para todos los gustos.

Ahora toca uno para quienes disfrutan de una buena bebida, la comida y el ambiente mexicano, el Tianguis del Pulque y la Cerveza 2026 está de regreso con una edición especial que promete ponerse bastante buena.

Así que, si ya estás buscando qué hacer en los próximos meses, ve sacando la agenda porque aquí en adn noticias te contamos cuándo será, dónde se realizará y qué podrás encontrar en este evento.

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Tianguis del Pulque y la Cerveza Tianguis del Pulque y la Cerveza edición Día de Muertos 2026 (FB Tianguis del Pulque y la Cerveza)

¿Cuándo y dónde será el Tianguis del Pulque y la Cerveza 2026?

Aparta el sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026, porque esos serán los días del evento; el horario anunciado es de 12:00 a 20:30 horas.

La sede será el Centro de Convenciones Tlatelolco, ubicado en Manuel González 171, colonia San Simón Tolnahuac, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Si vas en transporte público, puedes llegar desde la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metro o de la Línea 3 del Metrobús; también hay estacionamiento en la sede, aunque tiene costo adicional.

¿Cuánto cuesta la entrada al Tianguis del Pulque y la Cerveza?

Por ahora, no se ha publicado el precio oficial de entrada, así que conviene estar pendiente de las redes sociales del evento antes de lanzarte.

Tianguis del Pulque y la Cerveza Tianguis del Pulque y la Cerveza edición Día de Muertos 2026 (FB Tianguis del Pulque y la Cerveza)

¿Qué habrá en el Tianguis del Pulque y la Cerveza?

Aquí viene la parte buena, ya que, además de encontrar pulque y cerveza, el evento reunirá diferentes opciones para comer y pasar el rato, así que la visita no se limita solamente a echarse una bebida.

La temática de Día de Muertos también será parte importante de esta edición, por lo que el tianguis tendrá ese toque festivo y tradicional que comienza a aparecer en la CDMX conforme se acerca octubre.

Y sí, es de esos eventos que quedan perfectos para ir con la banda, recorrer los puestos, probar algo nuevo y aprovechar que la ciudad ya empieza a entrar en modo festivales y celebraciones.

Así que ya sabes, si buscabas qué hacer en CDMX este octubre, el Tianguis del Pulque y la Cerveza 2026 ya tiene fecha. Ve preparando la agenda, el antojo y, de paso, un buen espacio para el pan de muerto, porque este plan viene con todo el mood de Día de Muertos.

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