Deléitate con los helados con forma de Catrinas en CDMX

Si una de tus celebraciones favoritas es el Día de Muertos, en la CDMX hay un lugar donde venden helados con forma de catrina y aquí te contamos todos los detalles para que te vayas preparando para una de las festividades más importantes de México.

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¿Dónde venden los helados con forma de catrina?

Ts’unu’un Paletería y Helados se encuentra ubicada en Regina 54 en el Centro Histórico de CDMX y tiene un horario de lunes a jueves de 12:00 a 19:00 horas; viernes y sábado de 12:00 a 20:00 horas y domingo de 12:00 a 18:00 horas.

¿Cuánto cuestan los helados con forma de catrinas?

Los helados se sirven sobre una cama de crema batida y llevan una cubierta de chocolate con forma de la famosa Catrina inspirada en las calaveritas de azúcar que se ponen en las ofrendas de Día de Muertos y tienen un precio de 40 pesos y hay de diferentes sabores como chocolate amargo, beso de ángel, fresa o limón.

Son tan instagrameables que no vas a querer comerlos pero son deliciosos. Así que si eres fan de las catrinas y del Día de Muertos tienes que visitar este lugar.

¿Quién creó la Catrina?

La Catrina la creó el grabador José Guadalupe Posada para criticar a quienes negaban sus raíces indígenas y copiaban modas europeas, pero fue Diego Rivera quien le dio el nombre como la conocemos la pintó vestida de gala en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.

Hoy en día es un símbolo del Día de Muertos y representa la visión festiva de la muerte en la cultura mexicana.

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