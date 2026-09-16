De Coraline a Resident Evil: Los mejores estrenos de septiembre 2026 en Cinépolis y Cinemex

¿Buscas aprovechar el puente del 16 de septiembre por el día de la Independencia de México? Una de nuestras recomendaciones es que acudas a Cinépolis o Cinemex a ver alguna de las películas que tienen en cartelera.

Ir al cine es bueno porque ayuda a relajar la mente, reducir el estrés y estimular las emociones a través de una experiencia inmersiva.

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¿Qué estrenos hay en Cinépolis en septiembre 2026?

Este 17 de septiembre llegan a las salas una variedad de cintas que prometen atraparte y son para todo tipo de gustos.

Zach Cregger, director de “La hora de la desaparición”, lleva su visión al universo de Resident Evil con una historia completamente nueva. La trama sigue a Bryan, un mensajero médico que queda atrapado en una frenética carrera por sobrevivir cuando una noche aparentemente normal se transforma en un escenario de caos, terror y acción sin tregua.

‘La isla olvidada’

Dos mejores amigas que se conocen desde la infancia terminan varadas en el místico mundo de Nakali, un lugar donde la única manera de poder regresar a casa podría costarles todos los recuerdos que comparten juntas.

‘ParaNorman’ (Re-estreno)

‘One Piece: La película’ (Re-estreno)

La tripulación original (Luffy, Zoro, Nami y Usopp) conoce a Tobio, un niño que sueña con encontrar el tesoro de oro de Woonan. Se enfrentan a El Drago, un peligroso pirata que comió la Fruta del Diablo Gomu Gomu (en su variante de voz) y busca dominar el mundo con esta fortuna.

‘A cualquier precio’

‘ZOÉ: Memorex + Rexsexex Y Más’

‘The Transformers: La Película’ 40 Aniversario

Preventa de boletos para Coraline en Cinemex

La película de Henry Selick y Neil Gaiman volverá a la pantalla grande como parte de La Casa del Terror: El miedo vive aquí, el ciclo especial de Cinemex para Halloween y Día de Muertos.

Además, la preventa de boletos ya está disponible y podrás buscar las funciones desde la página o app. La disponibilidad de salas y horarios dependerá de cada complejo.

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