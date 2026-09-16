Time Warp México 2026: Revelan cartel completo y precios oficiales de los boletos

¡Ya es oficial! Time Warp México 2026 , el histórico festival de música electrónica nacido en Alemania, confirmó su llegada a México por primera vez. El evento reunirá a algunos de los DJs y productores más importantes de la escena mundial del techno y el house.

Además de la gran noticia de que México se suma a la lista de países que recorrerá el festival, también te compartimos el cartel completo, la fecha del festival y los precios oficiales de los boletos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuál es el cartel completo del festival Time Warp en México?

La primera edición de Time Warp México contará con un lineup encabezado por figuras de talla internacional que dominan la escena electrónica. Entre los artistas confirmados destacan:

Adam Beyer

Amelie Lens

Black Coffee

Charlotte de Witte

Dixon

FJAAK

Indira Paganotto

Kobosil

Mochakk

Seth Troxler

Vintage Culture

WhoMadeWho (Hybrid DJ Set)

@locodice is back in Mannheim!⚡

A true Time Warp family member, he returns to turn the dancefloor into his personal stomping ground once again. Slick beats and even slicker transitions—get ready for solid, physical grooves that hit deep.

_#TimeWarp #Mannheim pic.twitter.com/GEEmuy6GBQ — Time Warp (@Time_Warp) February 26, 2025

Además, el festival incluirá presentaciones de otros DJs y proyectos especiales que serán distribuidos en distintos escenarios dedicados al techno, house y sonidos electrónicos de vanguardia.

La organización adelantó que el evento ofrecerá una producción inmersiva con escenarios de gran formato, iluminación, visuales y un sistema de audio característico de la marca Time Warp.

Precio de los boletos para el festival Time Warp en México

Los organizadores también dieron a conocer los precios oficiales de los boletos para Time Warp México 2026, que estarán disponibles en diferentes fases y modalidades:

Individual General: Desde $1,550 pesos hasta $1,698 pesos

Desde $1,550 pesos hasta $1,698 pesos Individual VIP : $2,963 pesos

: $2,963 pesos Abono General (2 días): desde $2,256 pesos hasta $3,000 pesos

(2 días): desde $2,256 pesos hasta $3,000 pesos Abono VIP (2 días): $4,030 pesos

La preventa comenzó a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto de la Expo Santa Fe. ENLACE de compra.

¿Cuándo y dónde será Time Warp México 2026?

El festival se realizará en Ciudad de México el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre 2026. La sede será la Expo Santa Fe que reunirá varios escenarios y una experiencia enfocada completamente en la música electrónica, con actividades que se extenderán durante toda la jornada.

Aunque Time Warp nació en Alemania en 1994, su llegada a México representa una de las expansiones más importantes de la marca en América Latina y busca convertir al país en una nueva parada obligatoria para los seguidores del techno y el house.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.