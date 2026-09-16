¿Será hoy el día de la suerte? Este miércoles 16 de septiembre, mientras México celebra las Fiestas Patrias, la Lotería Nacional también tiene una jornada cargadita de sorteos.

Por un lado, están los cinco resultados del TRIS de hoy y, por otro, el esperado Sorteo Magno 392, que llega con una bolsa millonaria.

Así que si tienes un boleto guardado por ahí, este es el momento de sacarlo y estar pendiente; aquí en adn noticias te contamos los resultados del TRIS de hoy, sus horarios y todo lo que debes saber del Sorteo Magno de Fiestas Patrias.

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¡Ya puedes consultar los resultados de nuestros sorteos de las tres! 🤩#TrisDeLasTres No. 36644: ✨9-6-7-9-7✨

Multiplicador: ✅ SÍ #ChispazoDeLasTres No. 12255: ⭐12-17-20-22-23⭐

¡Les deseamos suerte! 🍀 pic.twitter.com/kjOMZtQAhN — Lotería Nacional (@lotenal) September 16, 2026

¿Cuáles son los resultados del TRIS hoy 16 de septiembre?

Si jugaste al TRIS este miércoles, aquí podrás consultar los números ganadores de cada una de las emisiones del día. La lista se actualizará conforme la Lotería Nacional dé a conocer los resultados.

• Tris Medio Día: 36643 | número ganador: 6-0-1-1-2| Multiplicador: NO

• Tris de las Tres: 36644 | número ganador: 9-6-7-9-7 | Multiplicador: SI

• Tris Extra: 36645 | número ganador: -- | Multiplicador: --

• Tris de las Siete: 36646 | número ganador: -- | Multiplicador: --

• Tris Clásico: 36647 | número ganador: -- | Multiplicador: --

El TRIS realiza cinco sorteos durante el día, por lo que todavía puede quedar alguna combinación por salir dependiendo de la hora en que consultes esta nota.

¿A qué hora salen los resultados del TRIS hoy?

Para que no se te vaya ninguno, estos son los horarios habituales de las cinco emisiones:

• TRIS Medio Día: 13:00 horas

• TRIS de las Tres: 15:00 horas

• TRIS Extra: 17:00 horas

• TRIS de las Siete: 19:00 horas

• TRIS Clásico: 21:15 horas

Así que todavía hay varias oportunidades de revisar si la suerte decidió ponerse de tu lado este 16 de septiembre.

¿Qué es el Sorteo Magno de Fiestas Patrias?

Además del TRIS, este 16 de septiembre la Lotería Nacional tiene preparado un sorteo especial para celebrar las Fiestas Patrias; se trata del Sorteo Magno 392, cuya celebración está programada para las 20:00 horas.

Por eso, si además de revisar el TRIS tienes un cachito del Sorteo Magno, también tendrás que estar pendiente de los resultados de esta emisión especial.

¿A qué hora es el Sorteo Magno de Fiestas Patrias?

El sorteo especial está programado para las 20:00 horas de este miércoles 16 de septiembre, así que será otro de los momentos clave para quienes compraron un cachito con la esperanza de llevarse un premio.

Y ojo, porque mientras el TRIS tiene cinco resultados a lo largo del día, el Sorteo Magno es una emisión independiente. Así que revisa bien tu boleto y no confundas ambos sorteos.

🇲🇽✨ ¡Lotería y PREMIO MAYOR! Este 16 de septiembre, la tradición, el orgullo y la emoción se reúnen en el SORTEO MAGNO, el sorteo de Lotería Nacional que te hará ganar millones. ❤️💚🤍



Porque nuestras fiestas patrias también se viven con ilusión, sueños y la esperanza de que… pic.twitter.com/GApozrjgFy — Lotería Nacional (@lotenal) September 3, 2026

¿Dónde puedo revisar los resultados de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales pueden consultarse a través de los canales de la Lotería Nacional y obviamente aquí en adn noticias, tu sitio de confianza, donde iremos actualizando los números ganadores del TRIS conforme sean publicados.

Porque sí, hoy hay bandera, pozole, música y celebración, pero tampoco vamos a negar que un dinerito extra caería bastante bien.

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